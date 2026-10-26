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    'Guter Stil sieht anders aus'

    Özdemir kritisiert Audi-Chef

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    Für Sie zusammengefasst
    • Özdemir kritisiert Döllners Auftritt bei Trump
    • Er fordert bessere Bedingungen für Investitionen
    • Audi soll Zukunft für Neckarsulm konkretisieren
    Özdemir kritisiert Audi-Chef - 'Guter Stil sieht anders aus'
    Foto: Ole Spata - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir hat den Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner an der Seite von US-Präsident Donald Trump mitten im US-Wahlkampf scharf kritisiert. Der Auftritt hinterlasse nicht nur bei ihm "ein erhebliches Störgefühl", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Guter Stil sieht anders aus."

    Zugleich mahnte Özdemir, die Bedingungen für Investitionen hierzulande zu verbessern: "Gleichzeitig müssen wir uns in Deutschland fragen, warum Milliardeninvestitionen in den USA attraktiver sind als bei uns." Der Regierungschef forderte Perspektiven für den Audi-Standort Neckarsulm. "Wer viel Geld in Georgia investiert, muss auch sagen, wie es in Neckarsulm weitergehen kann", so Özdemir.

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    Milliarden für ein neues US-Werk

    Hintergrund ist der geplante Bau eines neuen Audi-Werks im US-Bundesstaat Georgia mit rund 4.500 Arbeitsplätzen. Döllner hatte das milliardenschwere Vorhaben bei einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump angekündigt und Trump für dessen Unterstützung gedankt.

    Das Audi-Werk in Neckarsulm mit über 15.000 Beschäftigten steht indes wegen der VW -Krise und Sparplänen auf der Kippe. Bis Ende Juni 2027 soll der Standort ein neues Konzept vorlegen.

    Özdemir warf Trump vor, mit seiner Handelspolitik gezielt die europäische Wirtschaft zu schwächen. "Mit seiner übergriffigen Zollpolitik will Trump Arbeitsplätze und Investitionen aus Europa in die USA ziehen", betonte er. "Dagegen hilft nur eins: Europa, Deutschland und Baden-Württemberg wieder so stark zu machen, dass Unternehmen hier gerne investieren wollen!"/poi/DP/mis

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    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 69,08 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.

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    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,27 %/+73,61 % bedeutet.





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