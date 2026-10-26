🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEQT AktievorwärtsNachrichten zu EQT

    EQT holt nach einem Kurssturz um zeitweise 9,26 % einen Teil der Verluste auf

    Aktie im Fokus

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die EQT-Aktie verliert 6,15 %, ohne dass ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch erkennbar ist.

    Aktie im Fokus - EQT holt nach einem Kurssturz um zeitweise 9,26 % einen Teil der Verluste auf

    Zeitweise bricht EQT im Handelsverlauf um 9,26 % ein, bevor sich die Aktie etwas erholt. Damit steht der Private-Equity- und Infrastruktur-Investor deutlich schwächer da als der US 500, der um 0,28 % zulegt. Auch der Wettbewerber Partners Group Holding gewinnt mit 1,10 % hinzu.

    EQT aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.10.2026

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei EQT, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -1,94 % Verlust nach sich zog.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EQT Corporation!
    Long
    51,51€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 11,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    56,46€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 9,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche ist die EQT Aktie damit um -5,72 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,57 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,03 % verloren.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich +0,28 % im Plus-Minus-Bereich. EQT entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    EQT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,72 %
    1 Monat +2,57 %
    3 Monate -1,94 %
    1 Jahr -1,56 %
    Stand: 26.10.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur EQT Aktie

    EQT ist ein globaler Private-Equity- und Infrastruktur-Investor mit Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen und aktive Wertsteigerung. Hauptprodukte: PE-, Infrastruktur-, Venture- und Impact-Fonds. Starke Marktstellung in Europa, wachsend global. Wichtige Konkurrenten: Blackstone, KKR, Carlyle, Partners Group. USP: starkes themenbasiertes Investing, Digitalisierung, Nachhaltigkeitsfokus und operatives Value-Creation-Team.

    Es gibt 626 Mio. EQT Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,76 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von EQT

    Partners Group Holding, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,10 %.

    Die Aktie von EQT erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,28 %. Über 5 Jahre lag sie bei 20,77 %, über 10 Jahre bei 4,64 %.

    Lohnt sich ein Investment in die EQT Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die EQT Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur EQT Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    EQT

    -4,89 %
    -1,70 %
    +8,11 %
    +4,10 %
    +2,75 %
    +17,42 %
    +147,81 %
    +50,26 %
    +140,62 %
    ISIN:US26884L1098WKN:A0RFZL
    EQT direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im Fokus EQT holt nach einem Kurssturz um zeitweise 9,26 % einen Teil der Verluste auf Die EQT-Aktie verliert 6,15 %, ohne dass ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch erkennbar ist.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     