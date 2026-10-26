EQT holt nach einem Kurssturz um zeitweise 9,26 % einen Teil der Verluste auf

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei EQT, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -1,94 % Verlust nach sich zog.

Zeitweise bricht EQT im Handelsverlauf um 9,26 % ein, bevor sich die Aktie etwas erholt. Damit steht der Private-Equity- und Infrastruktur-Investor deutlich schwächer da als der US 500, der um 0,28 % zulegt. Auch der Wettbewerber Partners Group Holding gewinnt mit 1,10 % hinzu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die EQT Aktie damit um -5,72 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,57 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,03 % verloren.

Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich +0,28 % im Plus-Minus-Bereich. EQT entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

EQT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,72 % 1 Monat +2,57 % 3 Monate -1,94 % 1 Jahr -1,56 %

Informationen zur EQT Aktie

Stand: 26.10.2026, 14:00 Uhr

EQT ist ein globaler Private-Equity- und Infrastruktur-Investor mit Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen und aktive Wertsteigerung. Hauptprodukte: PE-, Infrastruktur-, Venture- und Impact-Fonds. Starke Marktstellung in Europa, wachsend global. Wichtige Konkurrenten: Blackstone, KKR, Carlyle, Partners Group. USP: starkes themenbasiertes Investing, Digitalisierung, Nachhaltigkeitsfokus und operatives Value-Creation-Team.

Es gibt 626 Mio. EQT Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,76 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von EQT

Partners Group Holding, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,10 %.

Die Aktie von EQT erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,28 %. Über 5 Jahre lag sie bei 20,77 %, über 10 Jahre bei 4,64 %.

Lohnt sich ein Investment in die EQT Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die EQT Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur EQT Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.