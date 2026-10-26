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    Dieser italienische Rüstungskonzern rückt jetzt ins Visier von Anlegern

    Iran-Krieg leert US-Arsenale

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    Berenberg stuft Avio auf Kaufen hoch und setzt das Kursziel auf 39 Euro. Der Engpass bei Raketenmotoren wächst, und US-Rüstungsriesen suchen einen Zulieferer, der ihnen keine Konkurrenz macht.

    Für Sie zusammengefasst
    Iran-Krieg leert US-Arsenale - Dieser italienische Rüstungskonzern rückt jetzt ins Visier von Anlegern
    Foto: Jean-Christophe Verhaegen - AFP

    Der Iran-Krieg hat die Reserven des US-amerikansichen Militärs schrumpfen lassen. Nun muss Washington Milliarden in die Hand nehmen um die Bestände an Munition und Waffen wieder aufzurüsten. Ein Profiteur: Der italienische Raumfahrt- und Antriebsspezialist Avio. 

    Berenberg-Analyst Michael Filatov hat die Aktie von “Hold” auf “Buy” hochgestuft und hebt das Kursziel von 33 auf 39 Euro an. Die Aktie reagiert am Montag gleich mit einem kräftigen Plus von über 4 Prozent.

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    Noch im September hatte Filatov die Aktie mit Halten in die Bewertung aufgenommen. Ihn störte die lange Durststrecke bis zum Produktionsstart im neuen Werk in Virginia, in das Avio mehr als 500 Millionen Dollar steckt und das kaum vor Ende 2028 liefern dürfte. Gespräche mit Branchenvertretern haben ihn nun umgestimmt.

    Kern der neuen These ist ein strukturelles Defizit bei Feststoffraketenmotoren. Avio beziffert die Lücke beim Treibstoff in den USA und Europa bis 2030 auf durchschnittlich 3.400 Tonnen pro Jahr, 40 Prozent mehr als vor einem Jahr geschätzt. Der Iran-Krieg hat die Lage verschärft, denn etwa die Hälfte der US-Bestände an Patriot-, THAAD- und PrSM-Raketen ist verbraucht. Für das Fiskaljahr 2027 sind rund 95 Milliarden US-Dollar für Raketen und Munition beantragt, nach etwa 36 Milliarden im laufenden Jahr.

    Davon soll Avio profitieren. Lockheed Martin und Raytheon wollen einen Lieferanten, der nicht zugleich ihr Wettbewerber ist, und haben die Italiener bereits für sechs Programme eingeplant, darunter Tomahawk, PrSM und die Standard-Missile-Familie. Allein Lockheeds Programme könnten laut Berenberg fast die Hälfte der anfänglichen Werkskapazität von 700 Tonnen auslasten.

    Entsprechend kräftig fallen die neuen Prognosen aus. Für 2030 erwartet Filatov im Verteidigungsgeschäft 532 Millionen Euro Umsatz statt bisher 312 Millionen. Das bereinigte EBITDA soll um 42 Prozent auf 141 Millionen Euro klettern und läge damit 49 Prozent über dem Marktkonsens.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Avio S.p.A. Az nominativa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,09 % und einem Kurs von 31,83EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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