Dow mit Stabilisierung nach Talfahrt
Aktien New York Ausblick
- Wall Street dürfte nach Ölpreisrückgang zulegen
- KI-Ausgaben und Notenbankentscheide prägen die Woche
- Meta sucht KI-Kapital, Tesla legt vorbörslich zu
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten vom Freitag dürfte es an der Wall Street am Montag zum Handelsbeginn moderat nach oben gehen. Für Entlastung dürften die nach dem jüngsten Preissprung wieder etwas gesunkenen Ölpreise sorgen. Am Freitag waren die Preise für Rohöl zeitweise auf den höchsten Stand seit April gestiegen.
Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 52.354 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 erwartet IG 0,6 Prozent im Plus bei 29.126 Punkten. Die US-Börsen starten in dieser Woche wegen der in den USA noch nicht erfolgten Umstellung auf Winterzeit eine Stunde früher.
Die Börsenwoche steht im Zeichen aktueller Quartalszahlen einiger wichtiger US-Technologiekonzerne wie Microsoft , Alphabet und Amazon . Anleger dürften dabei vor allem die Ausgaben der Unternehmen für den Ausbau Künstlicher Intelligenz (KI) unter die Lupe nehmen. Zudem stehen in dieser Woche geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan auf der Agenda.
Der Plattform-Konzern Meta will durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar für seine KI-Investitionen einnehmen. Damit will sich das Unternehmen Kapital für den Wettlauf bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz sichern. Dabei hat Meta bereits Nvidia , AMD sowie Broadcom als mögliche Investoren gewonnen. Die drei Unternehmen hätten ihr Interesse bekundet, im Rahmen des Aktienangebots Stammaktien der Klasse A im Gesamtwert von bis zu fünf Milliarden Dollar zu kaufen, hieß es. Die Meta-Aktien fielen vorbörslich um 0,9 Prozent.
Die Papiere von Verizon büßten trotz guter Zahlen vorbörslich 0,9 Prozent ein. Der Telekomkonzern meldete für das dritte Quartal den stärksten Zuwachs an Mobilfunkkunden seit fünf Jahren. Der Umsatz stieg um 1,5 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie um gut 8 Prozent. Das Unternehmen hob zudem seine Ziele für das Gesamtjahr an.
Die Anteilsscheine von Tesla legten vorbörslich um 2,3 Prozent zu. Die britische Investmentbank Barclays hatte die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und dabei auf Fusionsmöglichkeiten mit SpaceX verwiesen.
Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk habe die Überlegung auf den Telefonkonferenzen nach den Quartalsberichten beider Unternehmen bestätigt, schrieb Analyst Dan Levy. Damit würde wohl ein deutlicher Bewertungsaufschlag für Tesla einhergehen. Die SpaceX-Papiere stiegen vorbörslich um 0,5 Prozent. Das Raumfahrt-Unternehmen hatte mitgeteilt, einen Leasingvertrag mit dem Finanzinvestor Apollo über Graphik-Hardware im Wert von 40 Milliarden US-Dollar geschlossen zu haben.
Die Titel von Surgery Partners sprangen vorbörslich um knapp 24 Prozent nach oben, nachdem die "Financial Times" berichtet hatte, dass das gemeinnützige katholische Gesundheitsunternehmen Bon Secours Mercy Health in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Anbieter chirurgischer Versorgungsleistungen steht./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 467,0 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +55,63 %/+107,51 % bedeutet.
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Schönen guten Morgen in die Runde,
Hallo Ulf
Vielen Dank fuer die Charts. Die Erfolgsstory des S&P500 – und der US-Wirtschaft als Lokomotive der Weltwirtschaft kennen wir natürlich. Allerdings – Weltreiche enden irgendwann. Und im Moment sehen wir ja die zunehmenden Handelskonflikte – auch mit den bislang treuen Partnern. Seine Partner zu bedrängen ist normalerweise nicht die Handlungsweise des gelassenen souveränen Marktführers.
Die US-Produktion ist eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig. Und die BRICS-Staaten arbeiten fleissig daran, den Dollar als Leitwährung abzulösen. Wir können nur hoffen, dass sie sich nicht so bald einig werden.
Betrachten wir Reshoring einmal als Hypothese. Dann wäre die produzierten Industrieerzeugnisse, die Industriejobs und ggfs die Bauprojekte Indikatoren für Akzeptanz oder Zurückweisung.
Nach Angaben von Reuters ist die US-Produktion im September YoY um 1.1 % gestiegen [1]. Das ist zwar positiv, aber eben nicht deutlich genug für die Hypothese. Auch die Auslastung der US-Fabriken lag nur bei 75.9% [1].
Schaut man sich den Handel an, dann zeigen die Zölle gegenüber China Wirkung.
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Source: US International Trade Commission (USITC), Economic Impact of Tariffs Under Sections 232 and 301 on U.S. Industries.
Zusammenfassend sehen wir im Moment noch keinen signifikanten reshoring-effect.
Die zweite Bedrohung besteht in der Allianz der BRICS-Staaten, die den Dollar als Leitwährung ablösen wollen. Konkret hieße das, dass die Zentralbanken der Welt weniger US-Dollar halten.
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Diesen Effekt sehen wir als langsame Diversifikation, nicht als schnellen Abbau
Als nächste Stufe sollten wir sehen, dass der internationale Handel in anderen Währungen als USD abgewickelt wird.
Das sehen wir tatsächlich nicht. Die Bedeutung des USD im Welthandel hat noch nicht messbar abgenommen. Das sagt zumindest diese Quelle [4]. Allerdings sehen wir hier einige Dinge nicht. Ich sehe keine Währungspaare RUB/CNY, CNY/BRL. Falls nun also signifikante Geschäfte direkt zwischen Russland, Indien und China in den jeweiligen Landerwährungen abwickeln – so wie sie das machen – sieht man das in der Analyse nicht.
Leider konnte ich dazu nichts weiter finden.
Von diesem Umbruch profitieren wird China, das sich bis 2049 vorgenommen hat, die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt zu werden. Leider spiegelt der chinesische Aktienmarkt diese Stärke nicht wider. Die Frage ist, warum? Sind Investoren wegen der Rechtsunsicherheit, Beschränkungen und Zöllen zu zögerlich? Sitzt die Immobilienkrise den heimischen Investoren noch in den Knochen?
Ich weiss es nicht und versuche daher meinen China Anteil auf 10% zu begrenzen.
Als Ausgleich suche ich vermehrt Value in blockfreien Staaten – Brasilien, Indonesien, Malaysia, Singapore… und natürlich Osteuropa; Skandinavien würde ich auch noch dazuzählen. Ob das eine gute Idee ist, werden wir sehen….
References
[1] https://www.reuters.com/business/us-manufacturing-output-rises-september-2026-10-16
[2] https://www.manufacturingdive.com/news/us-manufacturing-adds-16000-jobs-in-august/829655
[3] https://data.imf.org/news/imf%20data%20brief%20march%2027
[4] https://www.bis.org/publications/202509-commentary-otc-derivatives
so, ich bin auch wieder daheim (war nur eine Woche Ostsee) und will ein kleines Update zum Besten geben...
Einzelaktien kaufe ich wie schon erwähnt zunehmend weniger, hier habe ich aber trotzdem meine Anfang Oktober eröffnete Position Blackstone Secured Lending BDC (A3DHXC) noch etwas ausgebaut. Hier gefällt mir deren Portfolio (nahezu komplett erstrangig besicherte Darlehen), eine erfahrene Blackstone im Hintergrund für preiswerte und problemlose Refinanzierungen, im Marktvergleich preiswerte Verw-Gebühren, und der nach dem (meiner Meinung übertriebenen) Abverkauf preiswerten Bewertung (KBV <1, selten bei dieser BDC!). Zudem locken aktuell fast 13% Dividende.