Chervon ernennt Parker Wesley Clary zum Director of Field Sales - Southern Division

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 26. Oktober 2026 / Parker Wesley Clary tritt mit Wirkung zum 26. Oktober 2026 als Director of Field Sales - Southern Division bei Chervon ein und berichtet an Thomas Kentouris, Vice President of Field Sales.

Clary übernimmt die Verantwortung für die Southern Division des Field-Sales-Teams von Chervon. Seine Aufgabe ist es, eine starke Organisation aufzubauen und herausragende Merchandising- und Werbeprogramme auf Filialebene zu entwickeln.

Zuletzt war Parker als Key Account Manager bei TTI/Milwaukee Pro Tools für das Kundensegment Fahrzeugwartung und -instandhaltung zuständig.

Zu seiner beeindruckenden Karriere gehört zudem eine Reihe von Positionen mit zunehmender Verantwortung in den Bereichen Store Coverage und Außendienstmanagement.

„Parkers außergewöhnliche Fähigkeiten im Vertrieb und im Vertriebsmanagement werden uns helfen, unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen“, sagte Thomas Kentouris. „Er ist ein vielversprechendes Talent mit einer glänzenden Zukunft bei Chervon.“

„Die Möglichkeit, Teil der inspirierenden Hochleistungskultur von Chervon zu sein, hat mich am meisten überzeugt“, sagte Parker. „Ich schätze mich glücklich, nun Teil des herausragenden Führungsteams von Chervon zu sein.“

Clary ist Absolvent der Appalachian State University mit einem Abschluss in Kommunikationswissenschaften. Er schloss sein Studium mit der Auszeichnung magna cum laude und einem GPA von 3,84 ab.

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

Better Tools. Better World.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

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QUELLE: Chervon

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Die Chervon Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,79 % und einem Kurs von 4,02EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.