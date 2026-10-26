Chervon ernennt Maggie Jones zur Director of National Field Sales OPS

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 26. Oktober 2026 / Maggie Jones tritt mit Wirkung zum 26. Oktober 2026 als Director of National Field Sales Operations bei Chervon ein und berichtet an Thomas Kentouris, VP of Field Sales. Jones wird mit dem Aufbau des Support-Systems, der Technologieplattform sowie eines strengen Mess- und Kontrollprozesses für das Außendienstvertriebsnetz von Chervon betraut.

Zuletzt war Maggie als Divisional Sales Manager bei TTI/Milwaukee tätig, wo sie für die Leitung von 140 Außendienstmitarbeitern im Bereich Store Coverage verantwortlich war. Sie zeichnete sich durch herausragende Leistungen bei der Leitung der wachstumsstarken Region Texas aus. Zu ihrer beruflichen Laufbahn gehörte zudem eine Reihe von Positionen im Bereich Store Coverage und Vertriebsmanagement im Südosten der USA.

„Maggie lässt sich am besten als überdurchschnittlich erfolgreiche Spitzenkraft beschreiben“, sagte Thomas Kentouris. „Ihre Führungsqualitäten, ihr Organisationstalent und ihre Ergebnisorientierung werden ihr beim Aufbau der Infrastruktur unseres Außendienstteams zugutekommen.“

„Ich kann es kaum erwarten, damit zu beginnen, Chervons Vision von der Branchenführerschaft zu unterstützen“, sagte Jones. „Ich freue mich darauf, die Außendienst-Infrastruktur aufzubauen, die erforderlich ist, um unser enormes Wachstumspotenzial auf Filialebene in den kommenden Jahren zu unterstützen.“

Jones hat einen Bachelor-Abschluss der Appalachian State University. Sie schloss ihr Studium mit cum laude ab und wurde für ihre akademischen Leistungen sowohl in die Chancellor’s List als auch in die Dean’s List aufgenommen.

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

Better Tools. Better World.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

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QUELLE: Chervon

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Die Chervon Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,79 % und einem Kurs von 4,02EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.