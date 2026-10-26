Siemens Energy gewinnt 4,67 % nach jüngstem Ausverkauf

Der heutige Anstieg bei Siemens Energy konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -19,41 % nicht vollständig ausgleichen.

Nach dem jüngsten Ausverkauf startet Siemens Energy am Montag eine Gegenbewegung. Auf Monatssicht bleibt die Aktie mit 13,60 % im Minus. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für die Erholung ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -8,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +3,10 %.

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Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Siemens Energy-Aktie meldet sich nach dem jüngsten Ausverkauf wieder zurück. Am Montag legt die Aktie um rund +3% auf 121,80 € zu, nachdem es in den vergangenen Wochen kräftig unter Druck geraten war. Während einige Analysten weiterhin vor einer zu hohen Bewertung warnen, sehen andere nach der Korrektur wieder attraktive Chancen. Doch reicht die […] The post Siemens Energy-Aktie: Ist der Ausverkauf übertrieben? first appeared on sharedeals.de.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,00 % 1 Monat -13,60 % 3 Monate -19,41 % 1 Jahr +18,71 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Stand: 26.10.2026, 14:08 Uhr

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 98,52 Mrd. € wert.

Die Aktie von Siemens Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 123,53 %. Über 5 Jahre lag sie bei 37,68 %.

Siemens Energy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.