Bauwerte im Plus: Hochtief steigt stärker als die Konkurrenz

Obwohl sich die Hochtief Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,00 % hinnehmen.

Die Bauaktien gewinnen auf breiter Front: Neben Hochtief steigen auch Vinci, Bouygues und Skanska (B). Hochtief verzeichnet dabei den deutlichsten Zuwachs, während die drei Wettbewerber zwischen 0,98 % und 1,40 % zulegen. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,35 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Hochtief eine positive Entwicklung von +9,39 % erlebt.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,32 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +0,98 %. Vinci notiert im Plus, mit +1,40 %.

Informationen zur Hochtief Aktie

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,72 Mrd. € wert.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat -7,35 % 3 Monate -18,00 % 1 Jahr +44,28 %

Stand: 26.10.2026, 14:08 Uhr

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie von Hochtief erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 55,48 %. Über 5 Jahre lag sie bei 38,33 %, über 10 Jahre bei 11,13 %.

Lohnt sich ein Investment in die Hochtief Aktie?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.