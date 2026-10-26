Eutelsat Communications springt bei hohem Handelsumsatz nach oben

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Eutelsat Communications in den letzten drei Monaten Verluste von -8,92 % verkraften.

Der Handelsumsatz bei Eutelsat Communications erreicht bereits das Doppelte des gesamten Vortags. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,32 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Eutelsat Communications um +12,22 % gewonnen.

Die Aktie von Eutelsat Communications erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -26,52 %. Über 5 Jahre lag sie bei -32,12 %, über 10 Jahre bei -20,60 %.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,29 Mrd. € wert.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,00 % 1 Monat +12,32 % 3 Monate -8,92 % 1 Jahr -46,05 %

Eutelsat Communications Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 26.10.2026, 14:09 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Eutelsat Communications Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Eutelsat Communications Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.