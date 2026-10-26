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    Direktbank ING steigt in Wettlauf um Altersvorsorgedepot ein

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    Für Sie zusammengefasst
    • ING startet 2027 zwei gebührenfreie Vorsorgedepots
    • Selbst wählen oder ein Depot mit zwei aktiven ETFs
    • Bis 540 Euro Zulage pro Jahr, plus Kinderbonus
    Direktbank ING steigt in Wettlauf um Altersvorsorgedepot ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands größte Direktbank ING steigt in das Rennen um Sparer beim Altersvorsorgedepot ein. Das Institut mit über zehn Millionen Privatkunden hierzulande bietet ab Anfang 2027 zwei Varianten für ein Altersvorsorge-Depot, die ohne Depotführungs-, Wechsel- oder Ordergebühren auskommen und auch keine Ausführungsgebühren für Sparpläne erheben.

    Damit begibt sich die ING in den Preiskampf unter Banken, die reihenweise Angebote mit niedrigen Gebühren für das Altersvorsorgedepot vorgelegen. Damit können Sparer ab 2027 üppige Zulagen vom Staat erhalten, wenn sie fürs Alter in Indexfonds (ETFs), Fonds und Anleihen investieren.

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    Die ING bietet ein Selbstentscheider-Depot, bei dem Anleger aus vielen ETFs und Fonds wählen können, beginnend ab einer Gesamtkostenquote von 0,03 Prozent. Dazu kommt ein fixes Standard-Depot aus zwei aktiven ETFs, das mit einer Gesamtkostenquote von 0,20 Prozent versehen ist. Die ING managt die Zusammensetzung der beiden weltweit anlegenden Fonds. Damit unterscheidet sich das Angebot von einer rein passiven Lösung, ist allerdings auch etwas teurer als andere Modelle am Markt, etwa die von Deka und von Neobrokern.

    Kunde können ab einer monatlichen Sparrate von zehn Euro vorsorgen. "Altersvorsorge muss nicht für alle gleich sein, aber sie muss für alle einfach beginnen", sagt Burcu Civelek Yüce, der das Privatkundengeschäft der ING Deutschland leitet.

    Staat fördert Altersvorsorge über die Börse

    Beim Altersvorsorgedepot fördert der Staat Einzahlungen mit bis zu 540 Euro Zulage pro Jahr, pro Kind gibt es zusätzlich bis zu 300 Euro. Förderfähig sind Einzahlungen zwischen 120 Euro und 1.800 Euro pro Jahr. Kapitalerträge wie Kursgewinne, Dividenden und Zinsen bleiben in der Ansparphase steuerfrei; sie werden erst in der Auszahlungsphase besteuert. Wer einen Riester-Vertrag hat, kann in das neue System wechseln und angespartes Guthaben übertragen.

    Banken unterbieten sich

    In der Finanzbranche ist ein Wettlauf um das Altersvorsorgedepot entbrannt, immer mehr Banken locken mit niedrigen Gebühren. Die Deutsche Bank etwa bietet ein von der Fondstochter DWS entwickeltes Standarddepot an, bei dem die jährlichen Kosten in den ersten zwei Jahren 0,1 Prozent betragen sollen und danach 0,28 Prozent. Die Deutsche Bank plant zudem ein Vorsorgedepot mit Beratung, für das pro Jahr ein Entgelt von 0,99 Prozent erhoben wird. Und die Dekabank, die die Sparkassen mit Produkten versorgt, veranschlagt für ihr Standarddepot 0,1 Prozent Gebühren pro Jahr. Besonders großer Preisdruck kommt von Digitalbanken wie Scalable Capital und Trade Republic.

    Laut einer Studie der DWPBank planen mehr als 90 Prozent der befragten 88 Institute ein Altersvorsorgedepot - trotz des Preiskampfes, der es den Banken kaum ermöglicht, damit Geld zu verdienen. Kundenbindung und die Möglichkeit, mit einmal gewonnen Sparern weitere Geschäfte zu machen, wiegen demnach aber schwerer als Wirtschaftlichkeit./als/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 28,53 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +26,14 %/+50,67 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Deutsche-Bank-Aktie und mögliche weitere Rückgänge auf 24 bis 25 Euro. Ein Anleger erwägt einen Wiedereinstieg bei etwa 25 Euro, hält den aktuellen Kurs angesichts globaler Risiken aber für unattraktiv. Daneben werden die Bewertung der Bank und die Verlässlichkeit von Kursprognosen hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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