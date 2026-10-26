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    Dritter Verlusttag in Folge: BioNTech gibt erneut nach

    Rücksetzer

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    BioNTech verliert 2,92 %, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zunächst noch um 2,03 % im Plus liegt.

    Rücksetzer - Dritter Verlusttag in Folge: BioNTech gibt erneut nach
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    Der dritte Verlusttag in Folge setzt die Abwärtsserie bei BioNTech fort. Dabei ist der Handel rege: Der Umsatz erreicht bereits das 1,6-Fache des gesamten Vortags.

    BioNTech Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 26.10.2026

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei BioNTech abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,23 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,29 %. Im Jahr 2026 gab es für BioNTech bisher ein Minus von -5,78 %.

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    Die Aktie von BioNTech erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -4,96 %. Über 5 Jahre lag sie bei -20,75 %.

    Halber Erfolg: BioNTech rutscht nach Brustkrebs-Studie ab


    Droht die nächste Verkaufswelle?


    Die BioNTech-Aktie gerät nach dem gescheiterten Erholungsversuch erneut erheblich unter Druck und notiert aktuell bei 76,30 €. In meiner letzten Analyse hatte ich nach dem Rücksetzer bis 81,30 € noch auf eine technische Gegenbewegung gesetzt, zugleich aber ausdrücklich vor einer größeren Korrektur unterhalb von 78,30 beziehungsweise 75,25 € gewarnt. Inzwischen haben die Verkäufer wieder die […] The post BioNTech-Aktie: Droht die nächste Verkaufswelle? first appeared on sharedeals.de.

    Neue Pumitamig-Daten zeigen Wirkung bei vorbehandeltem Lungenkrebs


    BioNTech und Bristol Myers Squibb (BMS) haben Studiendaten zu ihrem gemeinsam entwickelten Krebsmedikamentenkandidaten Pumitamig vorgelegt. In der globalen Phase-2-Studie ROSETTA Lung-107 erreichte die Kombination aus Pumitamig und dem …

    Informationen zur BioNTech Aktie

    BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

    Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,17 Mrd. € wert.

    BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,86 %
    1 Monat -11,29 %
    3 Monate -2,23 %
    1 Jahr -16,47 %
    Stand: 26.10.2026, 14:10 Uhr

    BioNTech Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    BioNTech

    -1,33 %
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    -69,95 %
    +529,86 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
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