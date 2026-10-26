Coinbase rutscht im Monatsvergleich um 15,16 % ab

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Coinbase Verluste von -0,15 % hinnehmen.

Der dritte Verlusttag in Folge verlängert die Verlustserie bei Coinbase. Seit Jahresbeginn büßt die Aktie damit 26,99 % ein. Unternehmensnachrichten, die den heutigen Rückgang erklären, gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,16 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Coinbase -26,99 % verloren.

Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,01 % 1 Monat -15,16 % 3 Monate -0,15 % 1 Jahr -54,94 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Stand: 26.10.2026, 14:10 Uhr

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Es gibt 223 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,17 Mrd. € wert.

Die Aktie von Coinbase erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 27,41 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,82 %.

Lohnt sich ein Investment in die Coinbase Aktie?

Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.