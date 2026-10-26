Suss Microtec Aktie - Korrektur zu Ende?
Plusvisionen-Analyse
Wie geht es mit der Suss Microtec-Aktie weiter. Setzt sich die scharfe Korrektur fort oder ist die Zeit reif für eine Wende?
Die Suss Microtec-Aktie notierte bei knapp 95 Euro, es war Ende Mai und wir bei Plusvisionen stellten uns die Frage, wie hoch die Hausse den Kurs wohl noch treiben könnte? Es sollte bis auf fast 120 Euro gehen im Juni. Auffällig war damals der gewaltige Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie, der nach einer Konsolidierung „schreie“, wie wir schrieben. Inzwischen ist bekannt: Die Konsolidierung kam und wurde zu einer heftigen Korrektur mit Notierungen von rund 50 Euro oder einem Rückgang von annähernd 60 Prozent. Ist der Markt damit bereinigt? Weiterlesen
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