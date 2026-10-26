Barclays hebt Tesla auf 'Overweight' - Ziel 450 Dollar
ANALYSE-FLASH
- Barclays hebt Teslas Kursziel auf 450 US-Dollar
- Mögliche Fusion mit SpaceX rückt ins Zentrum
- Kerngeschäft läuft rund, Robotaxi nimmt Fahrt auf
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 370 auf 450 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Gesprächsthema Nummer Eins sei momentan die mögliche Verschmelzung mit SpaceX, schrieb Dan Levy am Montag. Elon Musk selbst habe die Überlegung auf den Telefonkonferenzen nach den Quartalsberichten beider Unternehmen klar bestätigt. Damit würde wohl ein deutlicher Bewertungsaufschlag für Tesla einhergehen, so Levy. Die Anlagestory lebe allerdings nicht nur davon. Denn das Kerngeschäft laufe rund und der Bereich Robotaxi komme in Gang./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:10 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,89 % und einem Kurs von 349,3 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 428,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 391,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +10,51 %/+35,67 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 450 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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In Summe mit seinen Aktionen bei der DOGE (USAID) hat dieser Kerl etliche Menschen auf seinem Gewissen.
Selbst wenn ich die Teslas vom Preis/Leistungsverhältnis attraktiv finde, würde ich mir niemals ein Auto von diesem skrupellosen Menschen kaufen. Dann noch eher von den Chinesen…. Nur meine Meinung!
Wer bei so einem verlogenen, widerlichen CEO ( - hier gibt es in deutsch keinen entsprechenden Wortschatz mehr, der das abgrundtief Böse beschreiben könnte - ) ... noch an einen Tesla Kauf denkt oder Tesla Aktien hält, muss sein Gewissen hinterfragen.
Einfach StarLink abschalten und einem Land den Rücken kehren, dass ihre und unsere Demokratie vor den Russen verteidigt, geht absolut nicht!