Anthropic reicht Prospekt für Mega-IPO ein
80,7 $ Milliarden Verlust
Anthropic legt einen Börsenprospekt vor und peilt einen Mega-IPO an. Der Claude-Entwickler meldet rasantes Wachstum – aber auch gigantische Verluste. Was Anleger über den Börsenkandidaten und seine Risiken wissen müssen.
Obwohl Anthropic in sechs Monaten 80,7 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht hat, nimmt das Unternehmen Kurs auf einen möglichen Rekordbörsengang. Wie Bloomberg berichtet, hat der Claude-Entwickler am Montag seinen Börsenprospekt bei der US-Aufsicht SEC eingereicht. Geplant ist die Notierung am Nasdaq Global Select Market unter dem Kürzel "ANT". Damit könnte Anthropic das erste auf modernste KI-Modelle spezialisierte Unternehmen sein, das an die Börse geht.
Ein Blick in die Bücher zeigt das Ausmaß der Wette: Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Anthropic einen Umsatz von 16,3 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor waren es 1,2 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig schwoll der Nettoverlust von 13 Milliarden auf 80,7 Milliarden US-Dollar an.
Anthropic setzt vor allem auf Firmenkunden. Die Netto-Umsatzbindung beziffert das Unternehmen auf 900 Prozent. Diese Kennzahl erfasst, wie sich die Umsätze mit bestehenden Kunden entwickeln.
Goldman Sachs und Morgan Stanley führen den Börsengang durch. Anthropic und die bisherigen Anteilseigner wollen Aktien verkaufen. Die Zahl der angebotenen Papiere wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Laut Bloomberg könnte die Vermarktung bereits in der Woche ab dem 9. November beginnen.
Das Umfeld ist jedoch angespannt. Apollo-Chefökonom Torsten Slok sieht außerhalb der Technologiebranche bislang keinen wirtschaftlichen Ertrag der KI-Ausgaben. Laut Gartner könnten bis 2030 mehr als 3,5 Billionen US-Dollar an KI-Infrastrukturinvestitionen von Wertberichtigungen bedroht sein, wenn die KI-Umsätze die Ausgaben nicht rechtfertigen.
Hinzu kommen Sicherheitsbedenken nach Hackerangriffen durch KI-Agenten. Anthropic und der Rivale OpenAI stehen deshalb verstärkt unter öffentlicher Beobachtung.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion