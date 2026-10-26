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    40 Milliarden Dollar für KI-Chips: NVIDIA legt zu

    Das bewegt die Anleger

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    NVIDIA steigt um 2,12 %, liegt auf Wochensicht aber noch 1,79 % im Minus.

    Das bewegt die Anleger - 40 Milliarden Dollar für KI-Chips: NVIDIA legt zu
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    SpaceX sichert sich laut Elon Musk 40 Milliarden US-Dollar für KI-Chips von NVIDIA. Die Aktie steigt in einem freundlichen Branchenumfeld: Auch Advanced Micro Devices, Broadcom und Intel legen zu.

    NVIDIA Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 26.10.2026

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei NVIDIA einen Gewinn von +4,07 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -1,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +18,69 % gewonnen.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,82 %. Intel notiert im Plus, mit +0,46 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,36 %. Broadcom legt um +1,50 % zu

    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 70,28 %. Über 5 Jahre lag sie bei 54,70 %, über 10 Jahre bei 60,87 %.

    Dow mit Stabilisierung nach Talfahrt


    Nach den Verlusten vom Freitag dürfte es an der Wall Street am Montag zum Handelsbeginn moderat nach oben gehen. Für Entlastung dürften die nach dem jüngsten Preissprung wieder etwas gesunkenen Ölpreise sorgen. Am Freitag waren die Preise für Rohöl …

    Meta plant Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar


    Der Plattform-Konzern Meta will durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar für seine KI-Investitionen einnehmen. Das Unternehmen will Stamm- und Vorzugsaktien im Volumen von rund 35 Milliarden Dollar anbieten, wie es am Montag …

    SpaceX macht 40 Milliarden für KI-Ausbau mobil


    SpaceX sichert sich laut Elon Musk 40 Milliarden US-Dollar für KI-Chips von Nvidia. Gleichzeitig warnt Musk vor einer Pleitewelle in der KI-Branche.

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,60 Bil. € wert.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,79 %
    1 Monat -3,39 %
    3 Monate +4,07 %
    1 Jahr +16,91 %
    Stand: 26.10.2026, 14:46 Uhr

    NVIDIA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    NVIDIA

    +1,85 %
    -1,04 %
    -2,66 %
    +4,86 %
    +17,80 %
    +395,55 %
    +842,38 %
    +11.516,97 %
    +1.371.185,71 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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