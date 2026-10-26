40 Milliarden Dollar für KI-Chips: NVIDIA legt zu

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei NVIDIA einen Gewinn von +4,07 % verbuchen.

SpaceX sichert sich laut Elon Musk 40 Milliarden US-Dollar für KI-Chips von NVIDIA. Die Aktie steigt in einem freundlichen Branchenumfeld: Auch Advanced Micro Devices, Broadcom und Intel legen zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -1,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +18,69 % gewonnen.

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,82 %. Intel notiert im Plus, mit +0,46 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,36 %. Broadcom legt um +1,50 % zu

Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 70,28 %. Über 5 Jahre lag sie bei 54,70 %, über 10 Jahre bei 60,87 %.

Nach den Verlusten vom Freitag dürfte es an der Wall Street am Montag zum Handelsbeginn moderat nach oben gehen. Für Entlastung dürften die nach dem jüngsten Preissprung wieder etwas gesunkenen Ölpreise sorgen. Am Freitag waren die Preise für Rohöl …

Der Plattform-Konzern Meta will durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar für seine KI-Investitionen einnehmen. Das Unternehmen will Stamm- und Vorzugsaktien im Volumen von rund 35 Milliarden Dollar anbieten, wie es am Montag …

SpaceX sichert sich laut Elon Musk 40 Milliarden US-Dollar für KI-Chips von Nvidia. Gleichzeitig warnt Musk vor einer Pleitewelle in der KI-Branche.

Informationen zur NVIDIA Aktie

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,60 Bil. € wert.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,79 % 1 Monat -3,39 % 3 Monate +4,07 % 1 Jahr +16,91 %

NVIDIA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 26.10.2026, 14:46 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.