Apple: Neues iPad mini vorgestellt, Kurs fällt

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Apple nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +4,68 %.

Apple stellt ein neues iPad mini mit OLED-Display und A20-Pro-Chip vor. Das Gerät erhält ein größeres 8,5-Zoll-Display, wird dünner und leichter und bietet Schutz gegen Wasser und Staub. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,65 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +32,08 % gewonnen.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,47 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,14 %.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,02 % 1 Monat +2,65 % 3 Monate +4,68 % 1 Jahr +34,33 %

Stand: 26.10.2026, 14:46 Uhr

Die Aktie von Apple erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 24,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 19,41 %, über 10 Jahre bei 27,94 %.

Apple today unveiled the all-new iPad mini, featuring a stunning OLED display in an even thinner and lighter design, a huge leap in performance with A20 Pro, and water and dust resistance.1 The larger 8.5-inch OLED display, also available with a …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Vorlaufzeit für den Erhalt eines neuen iPhone Duo bleibe hoch, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach Auswertung der Daten zur …

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 263,66 auf 270,62 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Umsatz und Gewinn je Aktie dürften die Markterwartungen …

Informationen zur Apple Aktie

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,49 Bil. € wert.

Apple Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Apple Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Apple Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.