Riskanter Umgang mit Schlafmangel
Piloten
- 76,8 Prozent der Piloten erlebten Sekundenschlaf
- 36,8 Prozent berichten von zu kurzer Ruhezeit
- VC fordert mehr Kontrolle und Schutz vor Sanktionen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Übermüdete Pilotinnen und Piloten sind nach Einschätzung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ein erhebliches Sicherheitsrisiko in der europäischen Luftfahrt. Bei einer aktuellen Umfrage berichteten drei von vier Flugzeugführern (76,8 Prozent), dass sie in den vergangenen vier Wochen mindestens einmal während eines Fluges einen Sekundenschlaf erlebt haben, so die VC. 36,8 Prozent erklärten zudem, nicht ausreichend Ruhezeit zu erhalten, um eine zunehmende Übermüdung zu verhindern.
Der Studie der Beratungsgesellschaft Baines Simmons im Auftrag der europäischen Cockpitvereinigung ECA komme allein wegen der großen Zahl von 7.200 beteiligten Pilotinnen und Piloten ein enormes Gewicht zu, erklärte die für Sicherheit zuständige VC-Vorständin Anja Granvogl. Die Kollegen beschäftigten sich sehr mit dem Thema Übermüdung und sähen dringenden Handlungsbedarf.
Schwächen bei der Meldekultur
Auch bei der Meldekultur von sicherheitsrelevanten Ermüdungserscheinungen zeige die Studie erhebliche Schwächen. Nur 37,2 Prozent der Teilnehmer geben an, sich bei ermüdungsbedingter Fluguntauglichkeit tatsächlich fluguntauglich zu melden. Fast ein Viertel (24,2 Prozent) fliege nach eigenen Angaben trotz Ermüdung weiter, ohne diese zu melden. Hier spiele die Sorge vor Bestrafungen oder Vergeltungsmaßnahmen durch das Management mit.
Die VC verlangt Konsequenzen aus dem Befund, der bei der Vorgängerstudie vor drei Jahren bereits ähnlich ausgefallen war. "Flugsicherheit darf weder vom wirtschaftlichen Druck einer Fluggesellschaft noch vom Mut einzelner Pilotinnen und Piloten abhängen", erklärt Granvogl. Die Airlines müssten ihrer Verantwortung gerecht werden und die Aufsichtsbehörden bestehende Vorschriften konsequenter überwachen sowie Regelungslücken schließen./ceb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 7,124 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -2,37 %/+25,52 % bedeutet.
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Dass Fuel hedging bei so hohen Preisen für Kerosin nicht mehr viel bringt, bzw. im Falle von fallenden Tagespreisen sogar Verluste einbringen ist schon klar.
Grundsätzlich ist die Aktie niedrig bewertet, bei einem andere Umfeld sind durchaus 50% höhere Kurse zu rechtfertigen. LH hat strategisch ihre Positionen immer wieder verbessert. Auch die neuen Flugzeuge werden das Gewicht der Ölpreise weiter mindern. Im Cargobereich wird inzwischen gut verdient. Auch Eurowings ist zunehmend erfolgreich. Da passt schon vieles zusammen.
Man hat die Wahl draußen zu bleiben und abzuwarten oder spekulativ jetzt zu kaufen, bevor der Himmel sich öffnet. Geschmackssache. Ich bin seit Jahren drin, bleibe drin und bleibe zuversichtlich.
Ernstgemeinte Frage - finde LH aktuell sehr attraktiv bewertet.