BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Der Lkw-Konzern werde gut geführt, schrieb Harry Martin am Freitag in seinem Resümee zum Bericht über ein insgesamt ordentliches Quartal. 2027 erwartet er aber mit gewisser Skepsis. Im Konsens seien der absehbare Gegenwind durch höhere Rohstoffpreise und Preisdruck im Zuge regulatorischer Unsicherheit in den USA noch nicht angemessen eingepreist./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:54 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 27,73EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.



