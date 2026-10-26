ATOSS Software: Aktie klettert bei steigenden Branchenwerten

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die ATOSS Software Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +24,31 %.

Mit SAP, Workday (A) und Automatic Data Processing legen auch Wettbewerber von ATOSS Software zu. Deren Kursgewinne fallen allerdings deutlich geringer aus als bei dem Spezialisten für Workforce-Management-Software. Ein konkreter Auslöser für den kräftigen Kurssprung ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der ATOSS Software Aktie damit ein Gewinn von +5,67 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ATOSS Software -17,30 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,93 % geändert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %. SAP notiert im Plus, mit +1,13 %. Workday (A) notiert im Plus, mit +0,93 %.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal und der Umsatzausblick hätten bei den Anlegern für Enttäuschung gesorgt, schrieb Gustav Froberg am …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,67 % 1 Monat +13,62 % 3 Monate +24,31 % 1 Jahr -21,01 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Stand: 26.10.2026, 15:00 Uhr

ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,51 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von ATOSS Software erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,38 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,09 %, über 10 Jahre bei 19,89 %.

ATOSS Software Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.