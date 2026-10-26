Gaspreis-Schock in den USA: Erdgas stürzt auf tiefsten Stand seit 2 Jahren

Die Erdgaspreise in den USA geraten erneut massiv unter Druck. Am Montag verlieren die Terminkontrakte auf US-Erdgas zeitweise mehr als 4 Prozent und fallen auf rund 2,53 US-Dollar je Million British Thermal Units (MMBtu). Damit erreicht der Preis den niedrigsten Stand seit rund zwei Jahren. Verantwortlich sind vor allem neue Wetterprognosen, die eine deutlich geringere Heiznachfrage erwarten lassen.

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Meteorologen rechnen in großen Teilen der USA mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen. Besonders im Norden und Osten des Landes dürfte es bis Anfang November ungewöhnlich mild bleiben. Das verringert den Erdgasverbrauch zum Heizen und dämpft die Erwartungen an die saisonal steigende Nachfrage. Doch das Wetter ist nicht der einzige Belastungsfaktor. Auch die amerikanische Gasproduktion zieht wieder an. Nachdem die Förderung im Oktober zeitweise zurückgegangen war, erreichte die tägliche Produktion zuletzt wieder rund 113,3 Milliarden Kubikfuß. Damit nähert sich die Fördermenge den Rekordwerten aus August und September.

Gleichzeitig bleibt die Versorgungslage vergleichsweise komfortabel. In der Woche bis zum 16. Oktober stiegen die US-Gasvorräte um 77 Milliarden Kubikfuß. Das lag allerdings unter dem Vorjahreswert von 86 Milliarden und dem Fünfjahresdurchschnitt von 87 Milliarden Kubikfuß. Einen wichtigen Gegenpol bildet weiterhin der Export von Flüssigerdgas. Im Oktober flossen durchschnittlich 18,2 Milliarden Kubikfuß Erdgas täglich zu den neun großen amerikanischen LNG-Exportanlagen. Im September waren es noch 17,9 Milliarden gewesen. Die internationale Nachfrage bleibt damit ein wichtiger Stützungsfaktor für den US-Gasmarkt.

Für Anleger zeigt sich eine ungewöhnliche Entwicklung: Während amerikanisches Erdgas immer günstiger wird, bleiben die europäischen Gaspreise durch geopolitische Risiken und Unsicherheiten bei der Versorgung auf einem deutlich höheren Niveau. Entscheidend für die weitere Preisentwicklung dürfte nun der Beginn der Heizsaison werden. Bleiben die Temperaturen ungewöhnlich mild, könnte der Abwärtsdruck anhalten. Eine plötzliche Kältewelle würde die Erwartungen an den Gasverbrauch dagegen rasch verändern.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion