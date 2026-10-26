Die Miami Fashion Week(R) feiert ihr 10-jähriges Jubiläum mit einer wegweisenden Jubiläumsausgabe vom 13. bis 18. Oktober 2026

MIAMI, FL / ACCESS Newswire / 26. Oktober 2026 / Die Miami Fashion Week (MIAFW) feierte vom 13. bis 18. Oktober 2026 ihr bedeutendes 10-jähriges Jubiläum und brachte internationale Designer, lateinamerikanische Talente und Miamis Kreativszene zu sechs Tagen mit Laufstegpräsentationen, Branchenprogrammen und Sonderveranstaltungen zusammen. Die Jubiläumsausgabe feierte ein Jahrzehnt der Verbindung Miamis mit der internationalen Modebranche und setzte gleichzeitig die Expansion über den Laufsteg hinaus durch Nachhaltigkeit, Technologie, Bildung und kulturellen Austausch fort. Um die Verbindungen zur lokalen Gemeinschaft weiter zu stärken, ging die MIAFW eine langfristige Partnerschaft mit dem Miami Dade College und dem Miami Fashion Institute ein.

Bilder: Mit freundlicher Genehmigung der Miami Fashion Week

„Das 10-jährige Jubiläum der Miami Fashion Week ist ein unglaublich bedeutender Meilenstein“, sagte Lourdes Fernandez-Velasco, Executive Director der Miami Fashion Week. „In den letzten zehn Jahren haben wir eine Plattform geschaffen, die Designer, Creatives und Branchenführer aus aller Welt miteinander verbindet und dabei tief in Miami verwurzelt bleibt. Dieses Jahr feiern wir nicht nur, wie weit wir gekommen sind, sondern werfen auch einen spannenden Blick darauf, wohin sich die Mode als Nächstes entwickeln wird.“

Die Jubiläumsfeierlichkeiten begannen am 13. Oktober mit einer Pressekonferenz im historischen Freedom Tower am Miami Dade College, an der der Bürgermeister von Miami Beach, Steven Meiner; der County Commissioner von Miami-Dade County, Oliver Gilbert; Vice President des Miami Dade College, Maryam Laguna Borrego; der Vorsitzende des Miami Fashion Institute, Oscar Lopez; die Gründerin von Stitch Lab, Karina Rosendo; sowie die Designerin Yenny Bastida teilnahmen. Der Tag wurde mit einem privaten Brunch im Mr. C fortgesetzt, bei dem führende Mode-Influencer zusammenkamen, und gipfelte in der traditionellen Gala der Miami Fashion Week im Queen Miami Beach. Der Abend bot eine Modenschau von Andrés Otálora und einen Auftritt der Latin-Grammy-Gewinnerin Joaquina zugunsten des Miami Fashion Institute am Miami Dade College.

Highlights der Modenschauen

Während der gesamten Woche präsentierte die MIAFW internationale und lateinamerikanische Designer an einigen der bekanntesten Veranstaltungsorte Miamis, darunter:

13. Oktober: Andrés Otálora im Queen Miami Beach

14. Oktober: Beatriz de la Cámara im Mr. C Miami Coconut Grove

15. Oktober: Jenny Polanco im Mr. C Miami Coconut Grove

16. Oktober: Jacqueline Then, Giannina Azar und Jhoan Sebastian Grey im Freedom Tower

17. Oktober: Vero Diaz, Yenny Bastida und Efrain Mogollón im Freedom Tower

18. Oktober: Sitka Semsch auf der Miracle Mile in Coral Gables

Die Kollektionen spiegelten die Vielfalt, Kreativität und Handwerkskunst der lateinamerikanischen Mode wider und untermauerten damit die Rolle der MIAFW als internationale Plattform für etablierte und aufstrebende Talente.

Jenseits des Laufstegs: Miami Fashion Week Pop-up x Stitch Lab, präsentiert und veranstaltet von Terranova

Zum ersten Mal arbeitete die Miami Fashion Week mit Stitch Lab zusammen, um vom 16. bis 18. Oktober einen kuratierten Pop-up-Store unter der Adresse 350 Miracle Mile in Coral Gables zu veranstalten. Das von Terranova präsentierte und veranstaltete Event brachte die Mode direkt zu den Verbrauchern und bot die Möglichkeit, Designer zu treffen, neue Kollektionen zu entdecken und Konfektionskleidung, Abendgarderobe, Handtaschen, Schuhe und Schmuck zu kaufen. Mit mehr als 20 Designern und Marken aus Lateinamerika und darüber hinaus brachte der Pop-up-Store die teilnehmenden Designer mit Kunden, Einkäufern, Stylisten, Content-Erstellern und Medienvertretern zusammen und erweiterte so das MIAFW-Erlebnis über den Laufsteg hinaus.

Mode, Technologie und Bildung

Der jährliche Miami Fashion Week Summit, der am 14. Oktober auf dem Wolfson Campus des Miami Dade College stattfand, brachte Branchenführer, Creatives und Innovators zu Gesprächen über Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz, Technologie und die Zukunft der Mode in neun Podiumsdiskussionen zusammen. Der 2017 ins Leben gerufene Summit positioniert die MIAFW weiterhin an der Schnittstelle von Mode und Innovation. Als exklusiver Bildungspartner der MIAFW spielten das Miami Dade College und sein Miami Fashion Institute eine wesentliche Rolle bei der diesjährigen Jubiläumsausgabe und boten Studierenden die Möglichkeit, an Castings, Anproben, der Produktion und Sonderveranstaltungen teilzunehmen.

Unterstützt vom Miami-Dade County und geprägt von Inklusivität

Mit der anhaltenden Unterstützung vom Miami-Dade County stärkt die MIAFW weiterhin Miamis Position als globale Mode-Destination. Seit einem Jahrzehnt setzt sich die Plattform für lateinamerikanische und internationale Talente, Inklusivität und kulturelle Vielfalt ein, bringt Designer und Branchenführer zusammen und festigt gleichzeitig Miamis Rolle als Brücke zwischen Nord- und Südamerika.

Ein Blick in die Zukunft: Miami Fashion Week 2027 und die zweite Ausgabe der Virtual Fashion Awards (VFA)

Nach ihrem Jubiläumsjahr blickt die Miami Fashion Week bereits auf das Jahr 2027 voraus und lädt Designer, Marken und Branchenfachleute ein, sich frühzeitig anzumelden und von speziellen Einführungspreisen zu profitieren, wobei die besten Konditionen denjenigen vorbehalten sind, die sich als Erste registrieren. Aufbauend auf ihrem Engagement für Modeinnovation bereitet sich die MIAFW zudem auf die Virtual Fashion Awards (VFA) 2027 vor, die für Mai 2027 geplant sind. Die 2026 ins Leben gerufene Initiative hebt die zunehmende Verschmelzung von Mode, digitaler Kreativität, künstlicher Intelligenz und neuen Technologien hervor.

Medienressourcen und Videos

Video zum 10-jährigen Jubiläum der MIAFW: https://toac.box.com/s/y9wzi9yfkzskeigsypcm1ps8z11jywt7

Rückblick auf die MIAFW 2026: https://drive.google.com/file/d/1iv4DKndZ_SXUYeAonUB7nYYV2xJ3NRoN/view

Anmeldung für die Virtual Fashion Awards 2027: https://www.miamifashionweek.com/vfaapplications

Über die Miami Fashion Week

Die Miami Fashion Week (MIAFW) ist offiziell im „Fashion Calendar Important Dates“ des CFDA neben New York, London, Paris und Mailand anerkannt. Mit ihren Wurzeln in Mode, Kunst, Nachhaltigkeit und Innovation schlägt die MIAFW eine Brücke zwischen den Kontinenten, indem sie lateinamerikanische Designer, internationale Talente und Miamis eigene Kreativszene in den Mittelpunkt rückt. Im Jahr 2026 feiert die MIAFW ihr 10-jähriges Jubiläum und blickt damit auf ein Jahrzehnt zurück, in dem sie Designer, Branchenführer und Publikum durch Mode in Miami miteinander verbunden hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.miamifashionweek.com. Folgen Sie uns auch unter @miamifashionweek.

MEDIENKONTAKT:

LORA PR

Laura Neroulias

laura@lorapr.com

QUELLE: THE FASHION SHOWS LLC

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