Guosen Securities skizziert Prioritäten für Chinas Kapitalmärkte im Rahmen des 15. Fünfjahresplans

SHENZHEN, China, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Guosen Securities, eines der führenden Wertpapierhäuser und eine der bedeutendsten Investmentbanken Chinas, erwartet, dass die Kapitalmärkte des Landes im Zeitraum des 15. Fünfjahresplans (2026–2030) in drei zentralen Bereichen Fortschritte erzielen werden:

Stärkung der Marktstabilität: Anhebung der Standards bei börsennotierten Unternehmen, Förderung langfristiger institutioneller Investitionen und Stärkung der Marktresilienz.

Anhebung der Standards bei börsennotierten Unternehmen, Förderung langfristiger institutioneller Investitionen und Stärkung der Marktresilienz. Förderung von Wirtschaftswachstum und Innovation: Reform des mehrstufigen chinesischen Kapitalmarktsystems, um mehr finanzielle Ressourcen in aufstrebende Branchen und andere Sektoren zu lenken, die mit der Entwicklung neuer, qualitativ hochwertiger Produktivkräfte verbunden sind, und damit die Fähigkeit der Kapitalmärkte zu stärken, die Realwirtschaft zu unterstützen.

Reform des mehrstufigen chinesischen Kapitalmarktsystems, um mehr finanzielle Ressourcen in aufstrebende Branchen und andere Sektoren zu lenken, die mit der Entwicklung neuer, qualitativ hochwertiger Produktivkräfte verbunden sind, und damit die Fähigkeit der Kapitalmärkte zu stärken, die Realwirtschaft zu unterstützen. Stärkung der Aufsicht: Verfolgung einer strengeren Durchsetzung der Vorschriften und weitere Öffnung der chinesischen Kapitalmärkte für internationale Teilnehmer, um die Rechte und Interessen der Anleger zu schützen und gleichzeitig die Attraktivität der Märkte für globale Investoren zu steigern.

Durch die ausgewogene Berücksichtigung von Stabilität, Reformen und wirksamer Regulierung werden Chinas Kapitalmärkte voraussichtlich eine immer wichtigere Rolle bei der Modernisierung des Landes spielen und internationalen Investoren breitere Möglichkeiten zur Teilnahme an seiner wirtschaftlichen Entwicklung eröffnen.

Stärkung der Marktstabilität und Widerstandsfähigkeit

Marktstabilität ist laut Guosen Securities unerlässlich für das effektive Funktionieren der Kapitalmärkte und ihre Fähigkeit, die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen.

Während der Laufzeit des 15. Fünfjahresplans wird erwartet, dass China die Reformen der Investitions- und Finanzierungsmechanismen beschleunigt, die Abstimmung zwischen Kapitalangebot und Finanzierungsnachfrage verbessert und langfristige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Marktstabilität verstärkt. Zu den Prioritäten zählen die Anhebung der Standards bei börsennotierten Unternehmen, die Vertiefung marktorientierter Reformen im Bereich Fusionen, Übernahmen und Unternehmensumstrukturierungen sowie die Erweiterung der Ausstiegsmöglichkeiten für Marktteilnehmer. Zusammen sollen diese Maßnahmen ein effizienteres Marktumfeld fördern, das durch geordnete Marktein- und -austritte, eine stärkere Wettbewerbsdisziplin und nachhaltigere Marktbewertungen gekennzeichnet ist.