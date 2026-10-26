Meta im Milliardenrausch: Steigen jetzt auch Nvidia, AMD und Broadcom ein?

Wie Meta am Montag mitteilte, sollen zunächst rund 35 Milliarden US-Dollar durch die Ausgabe von Stammaktien und wandelbaren Vorzugsaktien eingeworben werden. Davon entfallen 22,5 Milliarden US-Dollar auf Stammaktien und weitere 12,5 Milliarden auf Vorzugsaktien. Anschließend plant der Konzern ein Programm zum schrittweisen Verkauf neuer Aktien im Umfang von bis zu 60 Milliarden US-Dollar. Dieses könnte Anfang 2027 starten.

Mark Zuckerberg drückt bei seiner KI-Offensive weiter aufs Tempo. Der Facebook-Mutterkonzern Meta will sich über Aktienplatzierungen bis zu 95 Milliarden US-Dollar beschaffen. Besonders spektakulär: Mit Nvidia, AMD und Broadcom interessieren sich offenbar drei der wichtigsten Halbleiterunternehmen der Welt für eine Beteiligung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

Brisant ist vor allem die mögliche Rolle der Chipgiganten. Nvidia, AMD und Broadcom haben nach Informationen von Reuters Interesse bekundet, gemeinsam Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Damit könnten ausgerechnet jene Unternehmen, die Meta mit KI-Halbleitern beliefern, selbst zu Investoren werden.

Hinter der Kapitalbeschaffung steht ein gigantischer Finanzierungsbedarf. Meta will seine Rechenzentren massiv ausbauen, neue KI-Modelle entwickeln und künstliche Intelligenz tiefer in Facebook, Instagram und WhatsApp integrieren.

Allein 2026 sollen die Investitionen zwischen 135 und 145 Milliarden US-Dollar erreichen. Insgesamt hat sich der Konzern zu künftigen Ausgaben von rund 825 Milliarden US-Dollar verpflichtet, vor allem für KI-Infrastruktur und Rechenzentren.

Dabei wächst der finanzielle Druck. Zwar steigerte Meta seinen Quartalsumsatz zuletzt um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow rutschte jedoch mit minus 2,12 Milliarden US-Dollar erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt ins Negative. Ein Jahr zuvor hatte Meta noch einen positiven freien Cashflow von 10,63 Milliarden US-Dollar erzielt.

Die angekündigte Kapitalbeschaffung zeigt, welche Dimensionen der globale KI-Wettlauf inzwischen erreicht hat. Für Anleger ist der Schritt eine zweischneidige Angelegenheit: Einerseits verschafft sich Meta zusätzliche finanzielle Schlagkraft. Andererseits droht bestehenden Aktionären durch die Ausgabe neuer Aktien eine Verwässerung ihrer Beteiligung.

Die entscheidende Frage lautet deshalb: Werden die gigantischen KI-Investitionen künftig genügend zusätzliche Gewinne abwerfen, um diesen Milliardenaufwand zu rechtfertigen?

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 565,4EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 15:06 Uhr) gehandelt.