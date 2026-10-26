Meta im Milliardenrausch: Steigen jetzt auch Nvidia, AMD und Broadcom ein?
95 Milliarden Dollar
Meta will bis zu 95 Milliarden Dollar für den KI-Ausbau einsammeln. Nvidia, AMD und Broadcom zeigen Interesse. Anlegern droht eine Verwässerung ihrer Aktien.
- Meta will bis zu 95 Milliarden Dollar für KI-Ausbau
- Nvidia, AMD und Broadcom prüfen Meta-Beteiligung
- KI-Ausbau drückt Cashflow und verwässert Aktionäre
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Mark Zuckerberg drückt bei seiner KI-Offensive weiter aufs Tempo. Der Facebook-Mutterkonzern Meta will sich über Aktienplatzierungen bis zu 95 Milliarden US-Dollar beschaffen. Besonders spektakulär: Mit Nvidia, AMD und Broadcom interessieren sich offenbar drei der wichtigsten Halbleiterunternehmen der Welt für eine Beteiligung.
Wie Meta am Montag mitteilte, sollen zunächst rund 35 Milliarden US-Dollar durch die Ausgabe von Stammaktien und wandelbaren Vorzugsaktien eingeworben werden. Davon entfallen 22,5 Milliarden US-Dollar auf Stammaktien und weitere 12,5 Milliarden auf Vorzugsaktien. Anschließend plant der Konzern ein Programm zum schrittweisen Verkauf neuer Aktien im Umfang von bis zu 60 Milliarden US-Dollar. Dieses könnte Anfang 2027 starten.
Brisant ist vor allem die mögliche Rolle der Chipgiganten. Nvidia, AMD und Broadcom haben nach Informationen von Reuters Interesse bekundet, gemeinsam Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Damit könnten ausgerechnet jene Unternehmen, die Meta mit KI-Halbleitern beliefern, selbst zu Investoren werden.
Hinter der Kapitalbeschaffung steht ein gigantischer Finanzierungsbedarf. Meta will seine Rechenzentren massiv ausbauen, neue KI-Modelle entwickeln und künstliche Intelligenz tiefer in Facebook, Instagram und WhatsApp integrieren.
Allein 2026 sollen die Investitionen zwischen 135 und 145 Milliarden US-Dollar erreichen. Insgesamt hat sich der Konzern zu künftigen Ausgaben von rund 825 Milliarden US-Dollar verpflichtet, vor allem für KI-Infrastruktur und Rechenzentren.
Dabei wächst der finanzielle Druck. Zwar steigerte Meta seinen Quartalsumsatz zuletzt um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow rutschte jedoch mit minus 2,12 Milliarden US-Dollar erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt ins Negative. Ein Jahr zuvor hatte Meta noch einen positiven freien Cashflow von 10,63 Milliarden US-Dollar erzielt.
Die angekündigte Kapitalbeschaffung zeigt, welche Dimensionen der globale KI-Wettlauf inzwischen erreicht hat. Für Anleger ist der Schritt eine zweischneidige Angelegenheit: Einerseits verschafft sich Meta zusätzliche finanzielle Schlagkraft. Andererseits droht bestehenden Aktionären durch die Ausgabe neuer Aktien eine Verwässerung ihrer Beteiligung.
Die entscheidende Frage lautet deshalb: Werden die gigantischen KI-Investitionen künftig genügend zusätzliche Gewinne abwerfen, um diesen Milliardenaufwand zu rechtfertigen?
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 565,4EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 15:06 Uhr) gehandelt.