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    Stablecoins verlieren massiv an Kapital – droht Bitcoin dasselbe Schicksal?

    Der Markt trocknet aus

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    Der Stablecoin-Markt schrumpft seit Monaten. Damit wächst die Sorge, dass Bitcoin die nötige Kaufkraft für eine Erholung fehlt.

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    Der Markt trocknet aus - Stablecoins verlieren massiv an Kapital – droht Bitcoin dasselbe Schicksal?
    Foto: Steven Heap - Zoonar.com/Steven Heap

    Dem Kryptomarkt könnte zunehmend das Kapital für eine nachhaltige Erholung fehlen. Die Marktkapitalisierung aller Stablecoins ist seit dem 22. Mai um 12,73 Milliarden US-Dollar gesunken. Zum 25. Oktober lag sie nach Daten von DefiLlama bei 300,36 Milliarden US-Dollar.

    Besonders betroffen sind die beiden Marktführer Tether (USDT) und USD Coin (USDC). Tether bleibt mit einer Marktkapitalisierung von 182,42 Milliarden US-Dollar und einem Marktanteil von 60,74 Prozent der mit Abstand größte Stablecoin. Innerhalb von 30 Tagen verringerte sich sein Angebot jedoch um 1,29 Milliarden US-Dollar.

    Noch stärker traf es den zweitgrößten Anbieter Circle. Die Marktkapitalisierung von USDC schrumpfte im selben Zeitraum um 4,69 Milliarden auf 71,74 Milliarden US-Dollar.

    Auch andere Anbieter verzeichneten Verluste. Ethenas USDe büßte innerhalb eines Monats 306 Millionen US-Dollar ein. Der mit der Trump-Familie verbundene Stablecoin USD1 von World Liberty Financial verlor 445 Millionen US-Dollar beziehungsweise 10,1 Prozent.

    Allerdings entwickelten sich nicht alle Stablecoins negativ. PayPals PYUSD legte um 240 Millionen US-Dollar zu, während Falcon USDf sogar um mehr als 42 Prozent wuchs.

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    Warum der Rückgang für Bitcoin gefährlich werden könnte

    Stablecoins übernehmen eine zentrale Funktion im Kryptomarkt. Die an Fiatwährungen gekoppelten Token ermöglichen Anlegern, Kapital zwischen verschiedenen Kryptowährungen zu verschieben, ohne es zunächst auf ein Bankkonto überweisen zu müssen.

    Steigt das Stablecoin-Angebot, kann dies auf zusätzliche verfügbare Kaufkraft hindeuten. Sinkt es dagegen, könnte Kapital aus dem Kryptomarkt abgezogen werden, das andernfalls für Investitionen in Bitcoin, Ethereum oder andere digitale Vermögenswerte bereitgestanden hätte.

    Bitcoin ist am Montag angesichts der Unsicherheit vor dem bevorstehenden Fed-Zinsentscheid unter die Marke von 80.000 US-Dollar gefallen. Der Rückgang des Stablecoin-Angebots schürt nun zusätzliche Zweifel, ob genügend Kapital für eine nachhaltige Erholung vorhanden ist.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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