Verkaufspanik in Brasilien – doch hier lauern jetzt drei Einstiegschancen!

Sein Gegner Flavio Bolsonaro, Sohn des Amtsvorgängers Jair Bolsonaro, wollte seine Niederlage zwar noch nicht einräumen und kündigte Widerstand an – doch die Aussichten auf eine erfolgreiche Anfechtung der Wahl vor dem brasilianischen Wahlgericht sind gering. Auf Antrag beider Parteien wurden in einzelnen Wahlbezirken Öffnungszeiten von Wahllokalen verlängert, nachdem es zuvor zu Beeinträchtigungen gekommen war.

Sowohl für Beobachterinnen und Beobachter als auch Investoren hat Amtsinhaber Lula da Silva überraschend die Stichwahl für das Amt des brasilianischen Staatspräsidenten gewonnen.

Brasiliens Börse stürzt ab – und sorgt für Einstiegschancen!

An den internationalen Finanzmärkten verfehlte die Überraschung ihre Wirkung nicht, nachdem zuvor Flavio Bolsonaro nicht minder überraschend im ersten Wahlgang vorne gelegen hatte und gemeinsam mit seinem rechtsnationalen, libertären Kurs schon als Sieger gefeiert wurde.

Brasilien-ETFs, wie der MSCI Brazil, stürzten in der Vorbörse zeitweise fast 30 Prozent in die Tiefe. Zur Handelseröffnung lag der Leitindex Bovespa mehr als 20 Prozent im Minus. Gleichzeitig stürzte die Landeswährung Real gegenüber dem US-Dollar ab, während die Renditen für brasilianische Staatsanleihen laut der US-Investmentbank Morgan Stanley explodieren könnten. Zuletzt konnte die brasilianische Notenbank ihre Leitzinsen wiederholt senken, was am Aktienmarkt zu moderaten Kursgewinnen geführt hat.

In die Marktpanik hinein wurden auch zahlreiche Einzelwerte verkauft, die entweder eine hohe Qualität, eine vergleichsweise geringe Abhängigkeit vom brasilianischen Heimatmarkt, eine günstige Bewertung – oder alles zusammen bieten. Hier lauern jetzt Einstiegschance. Drei davon stellen wir Ihnen im Folgenden kurz vor.

Die erste aussichtsreiche Erholungswette bietet die Aktie des Börsenbetreibers Brasil, Bolsa, Balcao, kurz B3. Sie brach zum Wochenauftakt zeitweise um die Hälfte ein – und liegt dessen ungeachtet gegenüber dem Stand vor einem Jahr noch immer rund 20 Prozent im Plus.

Obwohl Brasilien inzwischen die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt darstellt, ist der Kapitalmarkt gemessen an der Wirtschaftsleistung noch immer vergleichsweise wenig entwickelt. Angesichts einer stetig wachsenden Mittelschicht, welcher zunehmend auch Kapital zum Investieren verbleibt, haben sich die Geschäfte zuletzt sehr stark entwickelt. Die Erlöse legten vier Quartale deutlich zweistellig zu.

Gleichzeitig bietet die Aktie nach ihrem Crash mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,5 eine konkurrenzlos günstige Unternehmensbewertung – Konkurrenten wie Nasdaq, CBOE, CME oder die Deutsche Börse handeln mit Gewinnvielfachen von 25 und mehr. Gleichzeitig erwartet Anlegerinnen und Anleger eine Dividendenrendite von 7,2 Prozent, womit das Papier auch für Dividendenjägerinnen und -jäger gut geeignet ist.

Der zweite Wert, den sich Anlegerinnen und Anleger nach dem Crash genauer ansehen sollten, ist ein alter Bekannter – zumindest für Investoren, welche das Portfolio von Warren Buffets Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway verfolgen, denn der Altmeister setzte ebenfalls eine Zeitlang auf Finanzdienstleister Nu Holdings.

Der erreicht mit seinem Angebot, wie Giro- und Kreditkonten, Lohnvorauszahlungen und Privatkrediten in Brasilien inzwischen fast 120 Millionen Kundinnen und Kunden. Darüber hinaus expandiert Nu Holdings auch in Kolumbien und Mexiko stark, was das Institut inzwischen zum größten in Südamerika macht. Da die Bank konsequent auf ein Direktbankmodell setzt, sind die Kosten abgesehen von Kundenakquisitionskosten gering. Das sorgt neben hohem Wachstum auch für erstklassige Unternehmensmargen von netto zuletzt fast 43 Prozent.

Nu Holdings brach am Montag um bis 25 Prozent ein. Damit steht hier gegenüber dem Vorjahr wieder ein Minus von rund 23 Prozent zu Buche. Da die Erträge in der Zwischenzeit aber weiter gewachsen sind, hat sich auch hier eine deutliche Kompression der Bewertungsvielfachen ergeben. Die Aktie ist jetzt mit einem KGVe 2026 von 14,5 bewertet gegenüber einem Mittelwert von 20 bis 21. Von Analystinnen und Analysten wird der faire Wert auf 18,92 US-Dollar veranschlagt. Das entspricht einer Upside von rund 53 Prozent.

Konservative Anlegerinnen und Anleger können auch auf den Platzhirschen im traditionellen Bankgeschäft, Itaú Unibanco, setzen, dessen Anteile um rund 20 Prozent nachgaben. Dadurch bietet der Monatszahler, den wir vor einiger Zeit auch im Dividenden-Radar vorgestellt hatten, jetzt eine Ausschüttungsrendite von 7,4 Prozent.

Eine weitere erstklassige Einstiegschance liegt jetzt auch bei Petrobras vor. Die Anteile des größten Ölförderers Lateinamerikas und Spezialisten für Tiefseebohrungen fielen bis zum Montagabend um 15 Prozent. Die Aktie notiert jetzt wieder auf dem Stand von vor dem ersten Wahlgang – und das, obwohl sich der Rohölpreis seither um rund zehn Prozent verteuert hat.

Zwar hat Petrobras selbst unter Berücksichtigung des Crashs am Montag in den zurückliegenden 12 Monaten bereits knapp 90 Prozent an Wert gewonnen, trotzdem ist die Aktie mit einem KGVe von 2026 von 5,8 eine derzeit günstigsten Öl-Aktien die Investoren für Geld kaufen können.

In der Tat war Petrobras in der Vergangenheit wiederholt Spielball politischer Auseinandersetzungen in Brasilien. Regierungen Links der Mitte hatten ein Interesse an möglichst hohen Ausschüttungen, um staatliche Investitionen und Sozialprogramme finanzieren zu können, während fiskalkonservative Regierungen stärkere Investitionen in die zum Teil veraltete Infrastruktur befürworteten. Sollte es erneut zum Streit kommen, könnten Anlegerinnen und Anleger von einer weiteren Amtszeit da Silvas jedoch in Form höherer Ausschüttungen profizieren. Derzeit wird für 2026 laut der Daten von MarketScreener eine Rendite von 7,4 Prozent erwartet. Die Aktie eignet sich jetzt für Dividenden- und Value-Investoren gleichermaßen.

Fazit: Dieser Ausverkauf dürfte kurze Beine haben!

Nach der überraschenden Wiederwahl von Lula da Silva zum brasilianischen Staatspräsidenten am Sonntag kam es zu einem Crash der brasilianischen Landeswährung sowie einem panikartigen Ausverkauf am Aktienmarkt.

Der aber dürfte völlig übertrieben und über sein Ziel hinausgeschossen sein – schon in der letzten Amtsperiode von da Silva hat sich der brasilanische Leitindex Bovespa hervorragend entwickelt. Trotz Verlusten von fast 20 Prozent notiert er gegenüber dem Stand vor 5 Jahren mit einem Plus von rund zwei Dritteln. Dass der Markt da Silva jetzt plötzlich unterstellt, nicht auch für eine an der Börse erfolgreiche Politik sorgen zu können, ist also nicht nachvollziehbar. Das eröffnet bei ausgewählten Einzelwerten mit hoher Qualität Einstiegschancen.

Über die hier gezeigten hinaus können interessierte Anlegerinnen und Anleger einen Blick auch auf MercadoLibre und Energieversorger Axia werfen. Wer keine individuelle Auswahl, sondern einen Korb brasilianischer Werte wünscht, der kann auf den MSCI Brazil UCITS ETF von iShares setzen. Dieser verfügt über ein Fondsvermögen von rund 4,8 Milliarden Euro, ist thesaurierend und physisch replizierend. Er schlägt mit einer Jahresgebühr (TER) von 0,31 Prozent zu Buche.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



