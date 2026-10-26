KI-Pionier Anthropic beantragt Börsengang in den USA
IPO
- Anthropic reicht Antrag für Nasdaq-Börsengang ein
- Umsatz wächst, Halbjahresverlust steigt drastisch
- Kapitalbedarf und KI-Sicherheitsrisiken wachsen
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Das US-Start-up Anthropic wagt als erster Entwickler hoch entwickelter Spitzenmodelle künstlicher Intelligenz den Schritt auf das Börsenparkett. Das Unternehmen reichte einen entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Anthropic zählt zu den führenden KI-Anbietern in den USA und konkurriert mit seinem KI-Assistenten Claude direkt mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Branchenschwergewichten wie Google und Microsoft .
Notierung an der Nasdaq geplant
Geplant ist das Börsendebüt an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol "ANT". Die Antragsunterlagen hatte das Unternehmen bereits im Juni vertraulich eingereicht. Begleitet wird die Emission federführend von den Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley . Neben neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sollen auch Papiere bestehender Anteilseigner platziert werden. Die genaue Anzahl der Anteile sowie das angestrebte Emissionsvolumen sollen in einem späteren Nachtrag beziffert werden.
Das offizielle Werben um Investoren soll bereits in der Woche vom 9. November beginnen. Aus Branchenkreisen verlautete, dass Anthropic das Volumen des bisherigen Rekordbörsengangs des Raumfahrtkonzerns SpaceX erreichen oder sogar übertreffen wolle.
Rasantes Wachstum bei tiefroten Zahlen
Mit dem Schritt legt das Start-up erstmals detaillierte Kennzahlen offen, die die enormen Kosten im Wettlauf um Spitzenmodelle verdeutlichen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 kletterte der Erlös zwar sprunghaft von 1,2 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum auf 16,3 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig weitete sich der Nettoverlust jedoch drastisch aus: Stand im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 13 Milliarden Dollar zu Buche, betrug der Fehlbetrag im ersten Halbjahr 2026 rund 80,7 Milliarden Dollar. Das Geschäftsmodell zielt vor allem auf Unternehmenskunden ab.
Kapitalbedarf und wachsende Sicherheitsbedenken
Der Gang an die Börse soll dem Unternehmen die nötige Liquidität sichern, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Die Entwicklung neuer KI-Generationen verschlingt branchenweit Hunderte Milliarden Dollar für Rechenleistung und Infrastruktur.
Gleichzeitig wächst der Druck auf die Branche: Anthropic und Wettbewerber wie OpenAI sehen sich einer verschärften Debatte über die Sicherheit autonom agierender Systeme gegenüber. Eine Serie von Hackerangriffen durch eigenständig handelnde KI-Agenten hatte zuletzt Bedenken geschürt, die auch das Debüt an den Finanzmärkten belasten könnten./chd/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 164,8 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 15:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +68,87 %/+275,26 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
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Echt? Mich hat es gar nicht genervt. Ich bin wie du seit 2 Jahrzehnten dabei und die ersten 14 Jahre davon ging gar nichts. Den letzten Einbruch habe ich genutzt eine Trading Position in meinem 2. Depot aufzubauen. Diese Posi habe ich jetzt mit schönem Gewinn wieder verkauft. Meine riesige 1. Position bleibt aber nach wie vor langfristig liegen, schon allein wegen der Steuerfreien Gewinne....
Microsoft hat am 29. Juli 2026 nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und dabei die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie sowie beim Umsatz übertroffen.
Finanzdaten des Q4 2026
- Umsatz: 90,01 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden rund 87,61 Milliarden US-Dollar).
- Gewinn je Aktie (EPS): 4,74 US-Dollar bereinigt (erwartet wurden 4,24 US-Dollar). [https://www.streetinsider.com/Earnings/Microsoft+%28MSFT%29+Tops+Q4+EPS+by+50c/26834748.html]
Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2026
- Umsatz im Gesamtjahr: 331,8 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahr).
- Nettogewinn (GAAP): 133,7 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 31 %).
- Verwässerter Gewinn je Aktie (GAAP): 17,95 US-Dollar.
- Ausschüttungen: Microsoft gab im vierten Quartal 10,2 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurück.
Ist sehr ruhig hier geworden. MSFT ist aktuell bei den Investoren nicht interessant so scheint es. Dabei ist sie immer noch im Angebot. Will nur sagen nicht das sich in 6 Monaten wieder alle ärgern. Zum Einstieg wird nicht geklingelt, ich sag mal so: wenn nicht jetzt wann dann?