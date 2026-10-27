Fed hält wohl die Füße still – aber wie lange noch?

Die Federal Reserve steht vor einer schwierigen Entscheidung. Nachdem die US-Notenbank ihren Leitzins im September angehoben hatte, zeichnet sich für die Sitzung am 27. und 28. Oktober zunächst eine Pause ab. Der Zinssatz dürfte damit in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent bleiben. An den Finanzmärkten galt dieses Szenario am Freitag als nahezu sicher: Die Zinsfutures signalisierten eine Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent.

Die US-Notenbank dürfte bei ihrer Sitzung in dieser Woche auf eine weitere Zinserhöhung verzichten. Doch die Inflation zieht wieder an, die Wirtschaft zeigt sich erstaunlich robust und der Druck auf Fed-Chef Kevin Warsh wächst. Ökonomen warnen: Die Zinspause könnte kürzer ausfallen, als die Märkte erwarten.

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Doch die Ruhe könnte trügerisch sein. Denn ausgerechnet die Wirtschaftsdaten, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, könnten den Druck auf die Währungshüter erhöhen. Erwartet werden eine wieder anziehende Inflation und ein stärkeres Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig zeigt sich der amerikanische Arbeitsmarkt weiterhin stabil.

Starke Wirtschaft, steigende Preise: Muss die Fed erneut handeln?

Die Ausgangslage ist für die Notenbank alles andere als komfortabel. Die US-Wirtschaft wächst robust, die Verbraucher geben weiterhin kräftig Geld aus und die Investitionen der Unternehmen nehmen zu. Besonders der Boom rund um künstliche Intelligenz sorgt für zusätzliche Nachfrage.

Auch vom Arbeitsmarkt kommen bislang kaum Warnsignale. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 4,2 Prozent. Die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung bewegen sich auf einem bemerkenswert niedrigen Niveau.

Gleichzeitig scheint sich der Preisauftrieb erneut zu beschleunigen. Die für Donnerstag erwarteten Daten zum Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), dem bevorzugten Inflationsmaß der Fed, dürften für September einen Anstieg von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zeigen. Damit würde sich die Teuerung weiter vom Inflationsziel der Notenbank von zwei Prozent entfernen.

Dabei ist der Inflationsdruck längst nicht mehr allein auf die höheren Energiepreise infolge des Nahostkonflikts zurückzuführen. Auch Flugtickets, Mieten und Computer verteuern sich. Kathy Bostjancic, Chefökonomin von Nationwide, hält die wirtschaftliche Ausgangslage grundsätzlich für einen weiteren Zinsschritt geeignet.

"Meiner Meinung nach sprechen die Daten für eine Zinserhöhung", sagte sie gegenüber Reuters. Seit der letzten Sitzung hätten die Zahlen eine starke Wirtschaft, robuste Verbraucher und einen widerstandsfähigen Arbeitsmarkt gezeigt. Gleichzeitig habe sich die Inflation verschlechtert und bewege sich in die falsche Richtung.

Anleihemärkte bremsen die Zinspolitik

Dass die Fed dennoch vorerst abwarten dürfte, hat vor allem mit den Entwicklungen am US-Anleihemarkt zu tun. Die Renditen zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen waren zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit fast einem Vierteljahrhundert geklettert. Damit verteuerten sich die Finanzierungskosten für Unternehmen, Immobilienkäufer und den Staat erheblich.

Nach Einschätzung von Bostjancic befürchten einige Notenbanker, dass dieser Anstieg die Wirtschaft bereits stärker ausbremsen könnte als ursprünglich vorgesehen. Auch einflussreiche Fed-Vertreter wie der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, und Fed-Vizechef Philip Jefferson signalisierten zuletzt, zunächst weitere Daten abwarten zu wollen.

Für die Notenbank entsteht damit ein Dilemma: Einerseits spricht die hartnäckige Inflation für höhere Leitzinsen. Andererseits haben die gestiegenen Kapitalmarktrenditen die Finanzierungsbedingungen bereits verschärft. Eine zusätzliche Zinserhöhung könnte die Wirtschaft deshalb stärker belasten als gewünscht.

Politischer Druck auf Fed-Chef Warsh wächst

Zusätzliche Brisanz erhält die Zinsentscheidung durch die amerikanischen Kongresswahlen am 3. November. Dabei entscheidet sich, ob Präsident Donald Trumps Republikaner ihre Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses verteidigen können.

Für Fed-Chef Kevin Warsh bedeutet das eine besonders schwierige Kommunikationsaufgabe. Denn unabhängig davon, wie die Zentralbank entscheidet, könnte ihr politisches Kalkül unterstellt werden. Gregory Daco, Chefökonom bei EY-Parthenon, sagte gegenüber Reuters, Warsh müsse jeden Zweifel daran ausräumen, dass die Entscheidung politisch beeinflusst sei.

Gleichzeitig dürfe der Notenbankchef nicht den Eindruck vermitteln, die Fed habe ihren Kampf gegen die Inflation bereits beendet. Sollte Warsh keine Hinweise auf mögliche weitere Zinsschritte geben und lediglich zusätzliche Belege für einen nachlassenden Preisdruck abwarten wollen, könnte dies nach Dacos Einschätzung die Glaubwürdigkeit der Notenbank beschädigen. Die Folge wären möglicherweise erneut stark steigende Anleiherenditen – mit erheblichen Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Für Warsh ist das ein Balanceakt. Er muss erklären, warum die Fed im Oktober stillhält, ohne die Erwartungen an eine weiterhin entschlossene Inflationsbekämpfung zu enttäuschen. Erschwerend kommt hinzu, dass Warsh als Kritiker ausführlicher geldpolitischer Vorabfestlegungen gilt. Klare Hinweise auf die nächsten Zinsschritte sind deshalb kaum zu erwarten.

Neue Unsicherheit durch den KI-Ausverkauf

Zuletzt hat sich die Situation an den Finanzmärkten allerdings erneut verändert. Nach einem Ausverkauf an der Wall Street, ausgelöst durch Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms, gingen die Renditen amerikanischer Staatsanleihen wieder zurück.

Damit könnte ausgerechnet eines der wichtigsten Argumente gegen eine sofortige Zinserhöhung an Gewicht verlieren. Allerdings gibt es weiterhin wirtschaftliche Entwicklungen, mit denen die Fed eine Pause rechtfertigen kann. So blieben die Zuwächse bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen während der vergangenen sechs Monate hinter der Inflationsrate zurück. Das deutet darauf hin, dass der Arbeitsmarkt derzeit keinen zusätzlichen starken Preisdruck erzeugt.

Auch eine mögliche Entspannung im Nahostkonflikt könnte die Inflation perspektivisch bremsen. Bereits bei ihrer September-Sitzung hatten zahlreiche Notenbanker die Zinserhöhung als Absicherung gegen zusätzliche Inflationsrisiken betrachtet.

Ökonomen erwarten weitere Zinserhöhungen

Trotz der hohen Wahrscheinlichkeit einer Zinspause könnte es innerhalb der Fed zu einer kontroversen Entscheidung kommen. Scott Anderson, US-Chefökonom bei BMO, hält die Sitzung für deutlich offener, als die aktuellen Markterwartungen nahelegen.

"Ich glaube, die Entscheidung bei der Oktober-Sitzung wird knapper ausfallen, als die Märkte derzeit einpreisen", sagte Anderson gegenüber Reuters. Er rechnet mit mindestens einer Gegenstimme aus dem Lager der geldpolitischen Falken. Insbesondere die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, könnte auf eine weitere Zinserhöhung drängen. Weitere abweichende Stimmen seien möglich. Anderson selbst erwartet inzwischen zwei zusätzliche Zinsschritte, um die Teuerung wieder in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels zu drücken.

Auch eine Reuters-Umfrage unter 100 Ökonomen vom 16. bis 20. Oktober unterstreicht, dass die Zinspause keineswegs das Ende des Straffungszyklus bedeuten muss. Während 94 Befragte für Oktober mit unveränderten Zinsen rechnen, erwarten sämtliche Teilnehmer eine weitere Anhebung im Dezember.

Mein Tipp: Nicht die Zinspause, sondern der Ausblick bewegt die Märkte

Für die Wall Street dürfte deshalb weniger die eigentliche Zinsentscheidung am Mittwoch entscheidend sein als der Tonfall von Fed-Chef Warsh auf der anschließenden Pressekonferenz.

Signalisiert er weitere Zinserhöhungen, könnten die Anleiherenditen erneut steigen und insbesondere zinssensible Aktien unter Druck geraten. Klingt er hingegen zu zurückhaltend, könnte das Zweifel an der Entschlossenheit der Notenbank im Kampf gegen die Inflation wecken.

Die Fed dürfte sich im Oktober eine Atempause gönnen. Doch angesichts der robusten US-Wirtschaft und des hartnäckigen Preisdrucks spricht vieles dafür, dass der nächste Zinsschritt nicht lange auf sich warten lässt.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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