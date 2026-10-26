Anteilsverkauf treibt Fraport-Gewinn im Sommer nach oben - Kurssprung
- Fraport übertrifft Prognosen mit 595 Millionen Euro Ebitda
- MAS-Verkauf steigerte Ebitda um 24 Millionen Euro
- Fraport hält trotz Sondereffekt an Jahreszielen fest
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat im Sommer dank eines Anteilsverkaufs mehr verdient als gedacht. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb im dritten Quartal ein Gewinn von 595 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Montag mitteilte. Dies sei vier Prozent mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Dennoch hält Fraport-Chef Stefan Schulte an seinen Jahreszielen fest. Dazu zählt ein operativer Gewinn (Ebitda) von über 1,44 Milliarden und bis zu 1,5 Milliarden Euro. Die Fraport-Aktie sprang nach den Neuigkeiten vom Nachmittag um rund drei Prozent ins Plus.
Den Sondereffekt im dritten Quartal begründete das Unternehmen mit dem Verkauf seiner 50-prozentigen Beteiligung an dem Gesundheitsdienstleister Medical Airport Service GmbH (MAS). Dieser habe den operativen Gewinn um 24 Millionen Euro nach oben getrieben. Ohne diesen Sondereffekt hätte der operative Gewinn (Ebitda) die Analystenerwartung von 574 Millionen Euro knapp verfehlt. Die endgültigen Zahlen des dritten Quartals will Fraport wie geplant am 4. November veröffentlichen./stw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 62,85 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -8,51 %/+36,44 % bedeutet.
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