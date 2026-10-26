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    Wenn die KI-Blase platzt: Ist Apple der große Profiteuer?

    Tech-Riese auf Gegenkurs

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    Apple steigt – während der Nasdaq-100 fällt. Ausgerechnet der vorsichtige KI-Kurs könnte dem Konzern jetzt helfen. Dazu kommt ein Signal beim neuen iPhone, das Anleger aufhorchen lässt. Was steckt hinter der Börsenwende?

    Tech-Riese auf Gegenkurs - Wenn die KI-Blase platzt: Ist Apple der große Profiteuer?
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Apple galt bei Künstlicher Intelligenz als zögerlich. Doch genau das könnte sich an der Börse jetzt auszahlen: Im Oktober legt die Apple-Aktie 4,4 Prozent zu, während der Nasdaq-100 fast fünf Prozent verliert. CNBC zufolge sorgen sich Anleger, dass manche Unternehmen ihren KI-Ausbau mit zu vielen Schulden finanzieren.

    Bei Apple ist der Kurs vorsichtiger. Während Alphabet und Meta bereits Chatbots und persönliche KI-Agenten auf den Markt gebracht haben, veröffentlichte der iPhone-Konzern iOS 17 mit einer grundlegend überarbeiteten Siri-KI erst am 14. September.

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    Die Zurückhaltung könnte Apple nun helfen. Die Aktie wird zur Anti-KI-Wette: Anleger, die den wachsenden Kursschwankungen rund um Künstliche Intelligenz ausweichen wollen, könnten in ihr einen Rückzugsort sehen.

    Wie weit sich Apple vom Tech-Markt gelöst hat, zeigen Beobachtungen von Händlern der Bank Goldman Sachs. Erstmals überhaupt wurde die Korrelation zum Nasdaq-100 in diesem Jahr negativ. Über die vergangenen drei Monate liegt sie bei rund minus 0,1. 2020 hatte sie zeitweise 0,97 erreicht, 2025 bis zu 0,91. Die Kurse bewegen sich damit kaum noch im Gleichschritt.

    Zusätzlichen Rückenwind liefert das faltbare iPhone Duo. Die zur Abholung am Verkaufsstart verfügbaren Geräte waren schnell vergriffen. Manche Auslieferungen scheinen sich bis Ende Januar zu verzögern.

    Damit könnte Apple auch dem Nasdaq-100 helfen: Bei zunehmenden Turbulenzen rund um KI könnte die Aktie innerhalb des Index als stabilisierender Gegenpol wirken.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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