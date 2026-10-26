SWI Compute tritt aus dem Stealth-Modus hervor und verwandelt Gigawatt an Strom in NVIDIA-KI-Fabriken, beginnend in Europa

SINGAPUR und AMSTERDAM, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- SWI Compute verlässt den Stealth-Modus, um NVIDIA-KI-Fabriken zu bauen und zu betreiben – zunächst in Europa. Das globale KI-Infrastrukturunternehmen verfügt über eine Stromkapazität von 3,6 Gigawatt, die die SWI Group über sechs Jahre in Europa und den USA gesichert hat. Das neue Unternehmen der an der Euronext Amsterdam notierten SWI Group wurde im August zum Preferred NVIDIA Cloud Partner ernannt, bestellte NVIDIA-Systeme im Wert von rund einer Milliarde Dollar und hat Verträge mit seinen ersten Kunden abgeschlossen. SWI Compute plant, seine Infrastruktur weltweit bereitzustellen mit Schwerpunkt auf Präsenz und Deployments in Europa. Die erste groß angelegte KI-Fabrik im Vereinigten Königreich startet mit 30 MW, knapp 7.000 Rubin-GPUs und 3.500 Vera-CPUs in NVIDIA Vera Rubin NVL72-Racks und soll voraussichtlich Ende 2027 in Betrieb gehen. Diese 30 MW, die über NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand und NVIDIA Spectrum-X Ethernet-Netzwerke miteinander verbunden sind, stellen die erste Phase eines britischen Campus dar, der auf 530 MW ausgebaut werden soll, und den ersten Schritt hin zu einer NVIDIA KI-Fabrikkapazität von 2,3 GW bis 2029.

„Die Energieverfügbarkeit stellt den Hauptengpass für die europäische KI-Infrastruktur dar. Nachdem die SWI Group sich sechs Jahre lang um den Zugang zum Stromnetz bemüht hat, setzt sie diese Energieressourcen nun über SWI Compute gezielt in NVIDIA-KI-Fabriken ein. Bereits zwei Monate nach unserem Beitritt zum NVIDIA-Cloud-Partnerprogramm sicherte sich unser Team Hardware-Vorbestellungen im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar und schloss erste Kundenverträge ab. Der Markt übersteigt weiterhin die verfügbaren Kapazitäten, und wir bauen unsere Präsenz rasch aus, um diesem Bedarf gerecht zu werden", sagte Halil Mirakhmedov, CEO von SWI Compute.

Europa verfügt über die Forscher, die Gründer und die Unternehmen, um zukunftsweisende KI zu entwickeln. Ein Großteil dieser Kapazitätserweiterungen fand außerhalb Europas statt, und die vorhandenen Kapazitäten wurden zunächst globalen Hyperscalern und Pionierlaboren zugeteilt, also den Käufern, die in der Lage sind, mehrjährige Verträge in großem Umfang abzuschließen. Die Unternehmen mit dem dringendsten Bedarf, KI-Natives mit ambitionierten Zukunftsplänen aber Startup-Bilanzen, haben es am schwersten, diese zu sichern.