🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    SWI Compute tritt aus dem Stealth-Modus hervor und verwandelt Gigawatt an Strom in NVIDIA-KI-Fabriken, beginnend in Europa

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    SINGAPUR und AMSTERDAM, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- SWI Compute verlässt den Stealth-Modus, um NVIDIA-KI-Fabriken zu bauen und zu betreiben – zunächst in Europa. Das globale KI-Infrastrukturunternehmen verfügt über eine Stromkapazität von 3,6 Gigawatt, die die SWI Group über sechs Jahre in Europa und den USA gesichert hat. Das neue Unternehmen der an der Euronext Amsterdam notierten SWI Group wurde im August zum Preferred NVIDIA Cloud Partner ernannt, bestellte NVIDIA-Systeme im Wert von rund einer Milliarde Dollar und hat Verträge mit seinen ersten Kunden abgeschlossen. SWI Compute plant, seine Infrastruktur weltweit bereitzustellen mit Schwerpunkt auf Präsenz und Deployments in Europa. Die erste groß angelegte KI-Fabrik im Vereinigten Königreich startet mit 30 MW, knapp 7.000 Rubin-GPUs und 3.500 Vera-CPUs in NVIDIA Vera Rubin NVL72-Racks und soll voraussichtlich Ende 2027 in Betrieb gehen. Diese 30 MW, die über NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand und NVIDIA Spectrum-X Ethernet-Netzwerke miteinander verbunden sind, stellen die erste Phase eines britischen Campus dar, der auf 530 MW ausgebaut werden soll, und den ersten Schritt hin zu einer NVIDIA KI-Fabrikkapazität von 2,3 GW bis 2029.

    „Die Energieverfügbarkeit stellt den Hauptengpass für die europäische KI-Infrastruktur dar. Nachdem die SWI Group sich sechs Jahre lang um den Zugang zum Stromnetz bemüht hat, setzt sie diese Energieressourcen nun über SWI Compute gezielt in NVIDIA-KI-Fabriken ein. Bereits zwei Monate nach unserem Beitritt zum NVIDIA-Cloud-Partnerprogramm sicherte sich unser Team Hardware-Vorbestellungen im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar und schloss erste Kundenverträge ab. Der Markt übersteigt weiterhin die verfügbaren Kapazitäten, und wir bauen unsere Präsenz rasch aus, um diesem Bedarf gerecht zu werden", sagte Halil Mirakhmedov, CEO von SWI Compute.

    Europa verfügt über die Forscher, die Gründer und die Unternehmen, um zukunftsweisende KI zu entwickeln. Ein Großteil dieser Kapazitätserweiterungen fand außerhalb Europas statt, und die vorhandenen Kapazitäten wurden zunächst globalen Hyperscalern und Pionierlaboren zugeteilt, also den Käufern, die in der Lage sind, mehrjährige Verträge in großem Umfang abzuschließen. Die Unternehmen mit dem dringendsten Bedarf, KI-Natives mit ambitionierten Zukunftsplänen aber Startup-Bilanzen, haben es am schwersten, diese zu sichern.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    SWI Compute tritt aus dem Stealth-Modus hervor und verwandelt Gigawatt an Strom in NVIDIA-KI-Fabriken, beginnend in Europa SINGAPUR und AMSTERDAM, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ - SWI Compute verlässt den Stealth-Modus, um NVIDIA-KI-Fabriken zu bauen und zu betreiben – zunächst in Europa. Das globale KI-Infrastrukturunternehmen verfügt über eine Stromkapazität von 3,6 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     