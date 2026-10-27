Darum empfiehlt Morgan Stanley Lockheed Martin jetzt zum Kauf!

Die Verteidigungskonzerne erzielen, unterstützt von einem anhaltend starken Auftragseingang, Rekorderlöse und entsprechend hohe Unternehmensgewinne. Dass hat der Branche zu einer Erholungsrallye verholfen, welche sogar die stark unter Verkaufsdruck stehenden Anteile von Rheinmetall und Renk erfasst hat.

Nicht nur für deutsche, sondern auch für US-amerikanische Rüstungswerte ging es in den zurückliegenden Monaten steil bergab. Doch die wachsenden Vorbehalte gegenüber der Branche wurden in den vergangenen Tagen durch starke Quartalszahlen von RTX , Northrop Grumman und Lockheed Martin zerschmettert (Links führen zu den Earnings-Berichten).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach 20-Prozent-Rallye: Lockheed Martin wird hochgestuft

Besonders großes Interesse erregten dabei die Anteile des Luft- und Raumfahrtkonzerns Lockheed Martin, dessen Geschäfte sich insbesondere aufgrund eines starken Raketengeschäfts besonders gut entwickelten. Die Aktie hat sich in nur einem Monat um rund 20 Prozent gesteigert. Plötzlich geraten sogar neue Allzeithoch in Reichweite.

Genau dieses Szenario hat in einer am Montag veröffentlichten Studie die US-Investmentbank Morgan Stanley skizziert. Sie hob ihr Urteil für die Aktie von Gleich- auf Übergewichten an und verpasste Lockheed Martin ein Preisschild von 835 US-Dollar – eine deutliche Anpassung gegenüber dem alten Kursziel von 690 US-Dollar und ein Signal, dass Analystin Kristine Liwag eine Fortsetzung der jüngsten Aufholjagd erwartet.

Mehr finanzielle Sichtbarkeit durch F-35-Rahmenvertrag

Liwag, die laut dem Vergleichsportal für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks als außerordentlich zuverlässig gilt, begründet ihre Zuversicht nicht nur mit den in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen, sondern auch mit einem Rahmenvertrag zwischen Lockheed Martin und dem Pentagon über die Lieferung von F-35-Mehrzweckkampfflugzeugen.

Bislang hatten Expertinnen und Experten erwartet, das US-Verteidigungsministerium könnte seine Flottenpläne zugunsten stärkerer Investitionen in andere Programme zurückschrauben. Doch jetzt wurde eine Vereinbarung über die Lieferung von mindestens 850 Flugzeugen vereinbart. Liwag sieht daher eine deutlich größere finanzielle Sichtbarkeit als bisher.

Der zuletzt starke Rebound der Aktie spiegle gleichzeitig noch nicht das volle Potenzial der Aktie wider, die über F-35 hinaus auch von der Raketensparte des Unternehmens profitieren könne – der Iran-Krieg hat die Bestände an Abfangraketen und Präzisionsmunition auf ein strategisch gefährlich niedriges Niveau fallen lassen.

Nach ihrer Kurszielanpassung ist Liwag auf einen Schlag die zuversichtlichste Analystin. Der Konsens liegt bei 658,48 US-Dollar und damit um rund 2 Prozent über dem Kurs vom Montagabend. Am unteren Ende der Schätzungen liegt eine Fair-Value-Schätzung von 498,00 US-Dollar. Mit 11 Empfehlungen zum Kaufen und Übergewichten herrscht gegenüber 11 neutralen Einschätzungen jetzt ein ausgewogenes Kräfteverhältnis.

Aktie mit steiler Erholungsrallye, aber kurzfristig überkauft

Die Aktie reagierte positiv auf das Upgrade von Morgan Stanley und legte in einem insgesamt gut aufgelegten Gesamtmarktumfeld weitere knapp 5 Prozent zu. Damit beläuft sich das Plus in den vergangenen 4 Wochen jetzt auf über 21 Prozent. Das Allzeithoch bei 692,00 US-Dollar ist unterdessen auf weniger als 10 Prozent an das aktuelle Kursniveau herangerückt.

Technisch stehen die Zeichen nach der Rückeroberung der zwischenzeitlich aufgegebenen Durchschnittslinien jetzt wieder auf steigende Kurse. Kurzfristig ist Lockheed Martin nach der steilen Aufholjagd jedoch überkauft. Der Tages-RSI liegt bei über 82 Punkten, auf 4-Stunden-Basis nähert sich der RSI sogar dem Extrembereich von 90 Punkten. Anlegerinnen und Anleger sollten sich daher zeitnah auf erste Gewinnmitnahmen einstellen.

Fazit: Die Weichen für weitere Kursgewinne sind gestellt

Fundamental stehen die Chancen auf mittel- und langfristige Kursgewinne hingegen gut. Für das laufende Geschäftsjahr ist Lockheed Martin mit einem KGVe von 19,7 bewertet. Das liegt zwar um 10,5 Prozent über dem 5-Jahres-Durchschnitt, entspricht jetzt aber wieder dem Branchendurchschnitt von 19,3. Für das Geschäftsjahr 2027 steht ein Gewinnvielfaches von 18,2 zu Buche. Für Lockheed Martin genügt es also, den gegenwärtigen Kurs zu halten, um weitere Kursaufschläge zu rechtfertigen.

Wer bereits investiert ist, hält an seiner Position fest. Anlegerinnen und Anleger, die den Einstieg zuletzt verpasst hatten, hoffen darauf, dass die Aktie bald ihren überkauften Zuständen Tribut zollen muss und etwas zurückkommt, um günstiger einzusteigen. Wer diese Geduld nicht aufbringen möchte oder einen noch günstigeren Titel bevorzugt, der sollte sich die Aktie von TKMS-Mitbewerber Huntington Ingalls Industries ansehen. Die ist vor den am Donnerstag erwarteten Quartalszahlen noch ausgesprochen günstig zu haben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



