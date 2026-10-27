🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLockheed Martin AktievorwärtsNachrichten zu Lockheed Martin

    Diese US-Rüstungsaktie empfehlen Analysten jetzt zum Kauf!

    +20 % in nur einem Monat

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach überraschend starken Quartalszahlen und einem Rahmenvertrag mit dem Pentagon empfiehlt Morgan Stanley jetzt Lockheed Martin zum Übergewichten.

    Für Sie zusammengefasst
    +20 % in nur einem Monat - Diese US-Rüstungsaktie empfehlen Analysten jetzt zum Kauf!
    Foto: Y S - Unsplash

    US-Rüstungswerte nach starken Zahlen wieder gefragt

    Nicht nur für deutsche, sondern auch für US-amerikanische Rüstungswerte ging es in den zurückliegenden Monaten steil bergab. Doch die wachsenden Vorbehalte gegenüber der Branche wurden in den vergangenen Tagen durch starke Quartalszahlen von RTX, Northrop Grumman und Lockheed Martin zerschmettert (Links führen zu den Earnings-Berichten).

    Die Verteidigungskonzerne erzielen, unterstützt von einem anhaltend starken Auftragseingang, Rekorderlöse und entsprechend hohe Unternehmensgewinne. Dass hat der Branche zu einer Erholungsrallye verholfen, welche sogar die stark unter Verkaufsdruck stehenden Anteile von Rheinmetall und Renk erfasst hat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Huntington Ingalls!
    Long
    258,18€
    Basispreis
    2,66
    Ask
    × 9,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    292,02€
    Basispreis
    2,60
    Ask
    × 9,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Depot eröffnen, iPhone Duo gewinnenNoch bis zum 13. November: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ nimmt an der Verlosung von fünf Apple iPhone Duos teil.

     

    Nach 20-Prozent-Rallye: Lockheed Martin wird hochgestuft

    Besonders großes Interesse erregten dabei die Anteile des Luft- und Raumfahrtkonzerns Lockheed Martin, dessen Geschäfte sich insbesondere aufgrund eines starken Raketengeschäfts besonders gut entwickelten. Die Aktie hat sich in nur einem Monat um rund 20 Prozent gesteigert. Plötzlich geraten sogar neue Allzeithoch in Reichweite.

    Genau dieses Szenario hat in einer am Montag veröffentlichten Studie die US-Investmentbank Morgan Stanley skizziert. Sie hob ihr Urteil für die Aktie von Gleich- auf Übergewichten an und verpasste Lockheed Martin ein Preisschild von 835 US-Dollar – eine deutliche Anpassung gegenüber dem alten Kursziel von 690 US-Dollar und ein Signal, dass Analystin Kristine Liwag eine Fortsetzung der jüngsten Aufholjagd erwartet.

    Mehr finanzielle Sichtbarkeit durch F-35-Rahmenvertrag

    Liwag, die laut dem Vergleichsportal für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks als außerordentlich zuverlässig gilt, begründet ihre Zuversicht nicht nur mit den in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen, sondern auch mit einem Rahmenvertrag zwischen Lockheed Martin und dem Pentagon über die Lieferung von F-35-Mehrzweckkampfflugzeugen.

    Bislang hatten Expertinnen und Experten erwartet, das US-Verteidigungsministerium könnte seine Flottenpläne zugunsten stärkerer Investitionen in andere Programme zurückschrauben. Doch jetzt wurde eine Vereinbarung über die Lieferung von mindestens 850 Flugzeugen vereinbart. Liwag sieht daher eine deutlich größere finanzielle Sichtbarkeit als bisher.

    Der zuletzt starke Rebound der Aktie spiegle gleichzeitig noch nicht das volle Potenzial der Aktie wider, die über F-35 hinaus auch von der Raketensparte des Unternehmens profitieren könne – der Iran-Krieg hat die Bestände an Abfangraketen und Präzisionsmunition auf ein strategisch gefährlich niedriges Niveau fallen lassen.

    Nach ihrer Kurszielanpassung ist Liwag auf einen Schlag die zuversichtlichste Analystin. Der Konsens liegt bei 658,48 US-Dollar und damit um rund 2 Prozent über dem Kurs vom Montagabend. Am unteren Ende der Schätzungen liegt eine Fair-Value-Schätzung von 498,00 US-Dollar. Mit 11 Empfehlungen zum Kaufen und Übergewichten herrscht gegenüber 11 neutralen Einschätzungen jetzt ein ausgewogenes Kräfteverhältnis.

    Lockheed Martin

    +5,13 %
    +14,86 %
    +22,63 %
    +9,16 %
    +31,25 %
    +43,25 %
    +91,30 %
    +153,96 %
    +4.707,02 %
    ISIN:US5398301094WKN:894648Indikator:SMA 200 Tage
    Lockheed Martin direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Aktie mit steiler Erholungsrallye, aber kurzfristig überkauft

    Die Aktie reagierte positiv auf das Upgrade von Morgan Stanley und legte in einem insgesamt gut aufgelegten Gesamtmarktumfeld weitere knapp 5 Prozent zu. Damit beläuft sich das Plus in den vergangenen 4 Wochen jetzt auf über 21 Prozent. Das Allzeithoch bei 692,00 US-Dollar ist unterdessen auf weniger als 10 Prozent an das aktuelle Kursniveau herangerückt.

    Technisch stehen die Zeichen nach der Rückeroberung der zwischenzeitlich aufgegebenen Durchschnittslinien jetzt wieder auf steigende Kurse. Kurzfristig ist Lockheed Martin nach der steilen Aufholjagd jedoch überkauft. Der Tages-RSI liegt bei über 82 Punkten, auf 4-Stunden-Basis nähert sich der RSI sogar dem Extrembereich von 90 Punkten. Anlegerinnen und Anleger sollten sich daher zeitnah auf erste Gewinnmitnahmen einstellen.

    Fazit: Die Weichen für weitere Kursgewinne sind gestellt

    Fundamental stehen die Chancen auf mittel- und langfristige Kursgewinne hingegen gut. Für das laufende Geschäftsjahr ist Lockheed Martin mit einem KGVe von 19,7 bewertet. Das liegt zwar um 10,5 Prozent über dem 5-Jahres-Durchschnitt, entspricht jetzt aber wieder dem Branchendurchschnitt von 19,3. Für das Geschäftsjahr 2027 steht ein Gewinnvielfaches von 18,2 zu Buche. Für Lockheed Martin genügt es also, den gegenwärtigen Kurs zu halten, um weitere Kursaufschläge zu rechtfertigen.

    Wer bereits investiert ist, hält an seiner Position fest. Anlegerinnen und Anleger, die den Einstieg zuletzt verpasst hatten, hoffen darauf, dass die Aktie bald ihren überkauften Zuständen Tribut zollen muss und etwas zurückkommt, um günstiger einzusteigen. Wer diese Geduld nicht aufbringen möchte oder einen noch günstigeren Titel bevorzugt, der sollte sich die Aktie von TKMS-Mitbewerber Huntington Ingalls Industries ansehen. Die ist vor den am Donnerstag erwarteten Quartalszahlen noch ausgesprochen günstig zu haben.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Banner_Iphone_Fold_700x180px.webp


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    +20 % in nur einem Monat Diese US-Rüstungsaktie empfehlen Analysten jetzt zum Kauf! Nach überraschend starken Quartalszahlen und einem Rahmenvertrag mit dem Pentagon empfiehlt Morgan Stanley jetzt Lockheed Martin zum Übergewichten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     