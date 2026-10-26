Börsenstart USA - 26.10. - US Tech 100 stark +1,41 %

Der US 30 bewegt sich bei 52.470,98 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: Cisco Systems +3,03 %, NVIDIA +2,93 %, Goldman Sachs Group +2,40 %, Microsoft +1,30 %, Walt Disney -0,93 %

Flop-Werte: Verizon Communications -2,23 %, Merck & Co -1,93 %, Visa (A) -0,94 %

Der US Tech 100 steht bei 29.356,56 PKT und gewinnt bisher +1,41 %.

Top-Werte: Lumentum Holdings +7,32 %, Tesla +6,56 %, Arm Holdings +5,32 %, CoreWeave Registered (A) +5,22 %, Synopsys +4,93 %

Flop-Werte: MercadoLibre -10,20 %, PayPal -2,53 %, Vertex Pharmaceuticals -2,32 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,19 %, Comcast (A) -2,05 %

Der US 500 steht aktuell (15:59:14) bei 7.696,54 PKT und steigt um +0,98 %.

Top-Werte: Comfort Systems USA +8,32 %, Lumentum Holdings +7,32 %, Tesla +6,56 %, Coherent +5,08 %, Dow +5,01 %

Flop-Werte: EQT -3,45 %, Molson Coors Beverage Registered (B) -3,14 %, Conagra Brands -3,05 %, General Mills -2,86 %, Omnicom Group -2,59 %

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