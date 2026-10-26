DAX, Surgery Partners & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Kutcho Copper
|💬
|📰
|🥈
|OHB
|💬
|📰
|🥉
|Eutelsat Communications
|💬
|📰
|Deutsche Rohstoff
|💬
|📰
|Deep Sea Minerals
|💬
|📰
|Antimony Resources
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|120
|💬
|📰
|🥈
|BioNTech
|65
|💬
|📰
|🥉
|Almonty Industries
|53
|💬
|📰
|Newron Pharmaceuticals
|29
|💬
|📰
|Borussia Dortmund
|27
|💬
|📰
|TeamViewer
|22
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Surgery Partners
|+22,70 %
|📰
|🥈
|Xencor
|+19,47 %
|💬
|📰
|🥉
|Zip
|+15,95 %
|💬
|📰
|🟥
|Inter & Company Incorporation
|-39,12 %
|💬
|📰
|🟥
|Braskem Pfd (A) (A)
|-44,12 %
|💬
|📰
|🟥
|XP Incorporation Registered (A)
|-51,02 %
|💬
|📰
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Kutcho Copper
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 1
OHB
Wochenperformance: +15,25 %
Wochenperformance: +15,25 %
Platz 2
Eutelsat Communications
Wochenperformance: +7,00 %
Wochenperformance: +7,00 %
Platz 3
Deutsche Rohstoff
Wochenperformance: +3,33 %
Wochenperformance: +3,33 %
Platz 4
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: +27,99 %
Wochenperformance: +27,99 %
Platz 5
Antimony Resources
Wochenperformance: -18,60 %
Wochenperformance: -18,60 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: -0,57 %
Wochenperformance: -0,57 %
Platz 7
BioNTech
Wochenperformance: +0,45 %
Wochenperformance: +0,45 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: -11,18 %
Wochenperformance: -11,18 %
Platz 9
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +12,24 %
Wochenperformance: +12,24 %
Platz 10
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +0,66 %
Wochenperformance: +0,66 %
Platz 11
TeamViewer
Wochenperformance: +9,73 %
Wochenperformance: +9,73 %
Platz 12
Surgery Partners
Wochenperformance: +32,06 %
Wochenperformance: +32,06 %
Platz 13
Xencor
Wochenperformance: +38,07 %
Wochenperformance: +38,07 %
Platz 14
Zip
Wochenperformance: -20,54 %
Wochenperformance: -20,54 %
Platz 15
Inter & Company Incorporation
Wochenperformance: -36,68 %
Wochenperformance: -36,68 %
Platz 16
Braskem Pfd (A) (A)
Wochenperformance: -23,18 %
Wochenperformance: -23,18 %
Platz 17
XP Incorporation Registered (A)
Wochenperformance: -50,29 %
Wochenperformance: -50,29 %
Platz 18
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