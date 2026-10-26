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    Telekom darf Netzanzeige nicht für Werbung nutzen

    ROUNDUP/Urteil

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    Für Sie zusammengefasst
    • Gericht verbietet Werbeslogan statt Netzkennung
    • Telekom legt Berufung gegen das Urteil ein
    • Aufgedrängte Werbung verunsicherte manche Kunden
    ROUNDUP/Urteil - Telekom darf Netzanzeige nicht für Werbung nutzen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Das Landgericht Köln hat der Telekom verboten, die Netzanzeige "telekom.de" auf dem Handybildschirm seiner Kunden durch einen Werbeslogan zu ersetzen. Wie der Bundesverband der Verbraucherzentralen mitteilte, hatte der Mobilfunkanbieter im Januar bei vielen Kunden im Rahmen einer Werbekampagne die gewohnte Netzkennung durch den Werbeslogan "Im besten Netz" ersetzt. Die Verbraucherschützer sahen darin eine unlautere Werbeaktion und verklagten die Telekom Deutschland GmbH.

    Das Gericht gab dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) Recht. Die Werbegestaltung der Telekom sei eine "unzumutbare Belästigung von Marktteilnehmern", heißt es im Urteilstext (LG Köln vom 17.09.2026, Az. 33 O 55/26). Das Urteil ist laut vzbv nicht rechtskräftig. Die Telekom hat nach Angaben des Verbandes Berufung zum OLG Köln eingelegt.

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    Das Unternehmen betonte in einer Stellungnahme, dass man das "mit Abstand beste" 5G-Netz in Deutschland habe. Dies werde Jahr für Jahr durch unabhängige Mobilfunktests bestätigt. "Der Anspruch "im besten Netz" ist daher klar und glaubwürdig mit der Telekom verbunden. Über diesen Wettbewerbsvorteil haben wir unsere Kundinnen und Kunden informiert. Daher teilen wir diese Sicht nicht", erklärte ein Telekom-Sprecher.

    "Die Telekom hat die Netzkennung als Werbeplattform missbraucht und dadurch viele Verbraucher:innen belästigt", erklärte Jana Brockfeld von der vzbv-Abteilung Rechtsdurchsetzung laut der Mitteilung der Verbraucherschützer. Einige Verbraucher seien verunsichert gewesen und hätten sich gefragt, ob etwas mit dem Netz oder ihrem Handy nicht stimme. Die Werbung sei Kundinnen und Kunden auf dem Display ihres Smartphones aufgezwungen worden, "sie ließ sich nicht einmal deaktivieren"./tob/DP/jha

    Deutsche Telekom

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 25,03 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +11,64 %/+59,49 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursdruck durch T-Mobile US und mögliche Konkurrenz durch SpaceX/Starlink. Einer befürchteten Annäherung an 20 Euro steht die Einschätzung gegenüber, die Telekom sei um 25 Euro unterbewertet. Diskutiert werden hohe Schulden, starke freie Cashflows sowie Aktienrückkäufe statt Schuldenabbau. Im Fokus stehen zudem die Q3-Zahlen, leicht gesenkte Analystenschätzungen und Pläne für eine europäische Satelliteninfrastruktur.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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