Telekom darf Netzanzeige nicht für Werbung nutzen
ROUNDUP/Urteil
- Gericht verbietet Werbeslogan statt Netzkennung
- Telekom legt Berufung gegen das Urteil ein
- Aufgedrängte Werbung verunsicherte manche Kunden
BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Das Landgericht Köln hat der Telekom verboten, die Netzanzeige "telekom.de" auf dem Handybildschirm seiner Kunden durch einen Werbeslogan zu ersetzen. Wie der Bundesverband der Verbraucherzentralen mitteilte, hatte der Mobilfunkanbieter im Januar bei vielen Kunden im Rahmen einer Werbekampagne die gewohnte Netzkennung durch den Werbeslogan "Im besten Netz" ersetzt. Die Verbraucherschützer sahen darin eine unlautere Werbeaktion und verklagten die Telekom Deutschland GmbH.
Das Gericht gab dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) Recht. Die Werbegestaltung der Telekom sei eine "unzumutbare Belästigung von Marktteilnehmern", heißt es im Urteilstext (LG Köln vom 17.09.2026, Az. 33 O 55/26). Das Urteil ist laut vzbv nicht rechtskräftig. Die Telekom hat nach Angaben des Verbandes Berufung zum OLG Köln eingelegt.
Das Unternehmen betonte in einer Stellungnahme, dass man das "mit Abstand beste" 5G-Netz in Deutschland habe. Dies werde Jahr für Jahr durch unabhängige Mobilfunktests bestätigt. "Der Anspruch "im besten Netz" ist daher klar und glaubwürdig mit der Telekom verbunden. Über diesen Wettbewerbsvorteil haben wir unsere Kundinnen und Kunden informiert. Daher teilen wir diese Sicht nicht", erklärte ein Telekom-Sprecher.
"Die Telekom hat die Netzkennung als Werbeplattform missbraucht und dadurch viele Verbraucher:innen belästigt", erklärte Jana Brockfeld von der vzbv-Abteilung Rechtsdurchsetzung laut der Mitteilung der Verbraucherschützer. Einige Verbraucher seien verunsichert gewesen und hätten sich gefragt, ob etwas mit dem Netz oder ihrem Handy nicht stimme. Die Werbung sei Kundinnen und Kunden auf dem Display ihres Smartphones aufgezwungen worden, "sie ließ sich nicht einmal deaktivieren"./tob/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 25,03 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +11,64 %/+59,49 % bedeutet.
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Also, die Analysten Kursziele kann man mE gelinde gesagt „in die Tonne kloppen“. Positiv wie negativ. Seit Jahren werden die Ziele nicht erreicht - also was soll ich/man damit? Die beeinflussen leider aber die Stimmung! Das ist nun mal so. Und Kurse sind halt ein Großteil Emotionen. Aber Emotionen können sich schnell ändern!
Der Consensus ist mE auch nur eine grobe Trendindikation. Durch die enge Kommmunikation (individuelle Feedbackschleife) mit den Analysten entsprechen die dann veröffentlichten Kennzahlerwartung aber im wesentlichen auch dem was dann geliefert wird. Und EPS, Dividende und FCF sind hier wohl die wichtigsten.
Besser ist es die Finanz- und Wettbewerbslage selbst zu verfolgen!
Also aktuell wird TMUS mit 157mrd$ bewertet - auf 52-Wochen Tief.
Bei angenommenen 200mrd hätte man ein Premium von unter 30%! Als schnelle Rechnung bei einem DTE Anteil von 56% wären das:
Die TMUS Verbindlichkeiten sind natürlich drin, dafür gibt es rund 16,5mrd€ TMUS FCF! Beim dem aktuellen TMUS Kurs gibt es mittlerweile über 3% Dividendenrendite - annualisiert natürlich.
Ich würde meine Annahmen als konservativ einstufen.
Wieviel würde der DTE Aktionär davon sehen und wie wird die DTE danach bewertet mit einem FCF von rund 3,7mrd€ ? Das wären die entscheidenden Fragen.
Was wird doch gerade erleben ist eine Rückabwicklung dieser völlig übertriebenen Globalisierung (was für ein Unwort!), was mMn lange überfällig ist. Und dabei wäre aus DTE Sicht eine Trennung von TMUS und die Konzentration auf den EU Markt auch eine gute Möglichkeit.
Ob die Bedrohungen tatsächlich gestiegen sind muss man abwarten. Es schadet auf jeden Fall nie vorbereitet zu sein. Und da ist mit dem JV in den USA schon mal etwas in Gang gesetzt worden.
Die „tollen unternehmerischen Ansätze“ beruhen ja in erster Linie auf teils irren Phantasien (Marsbesiedlung) und nicht einzuhaltenden Zeitpläne um als Storyteller damit Gelder anzulocken - das kann er.
Die stagnierenden Tesla Q3 Zahlen mit dem positiven Cashflow (1,5mrd) muss man auch noch vor dem Hintergrund der am 30.9. beendeten Förderung i.H.v. 7500$ in den USA sehen.
Mit einem Merger bündelt man 2 große Schuldenberge in einem auf absehbare Zeit unprofitablen Geschäftsmodell. Solange weiter Geld nachgeschossen wird funktioniert das. Eine KE würde mich nicht wundern.
Bei der DTE gibt es zwar auch hohe Schulden, ABER bei einem hohen positivem Cashflow (FCF rund 20mrd). Und das wird sich mE so schnell nicht ändern.