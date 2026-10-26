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    US-Telekomkonzern Verizon hebt Ausblick erneut - Aktie dennoch im Minus

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz steigt, Gewinn wächst im dritten Quartal
    • Verizon hebt Gewinnprognose für das Gesamtjahr an
    • Rekord: 406.000 neue Mobilfunkkunden im Quartal
    ROUNDUP - US-Telekomkonzern Verizon hebt Ausblick erneut - Aktie dennoch im Minus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern Verizon hat nach einem deutlichen Kundenzustrom im dritten Quartal erneut seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Nicht nur rechnet der Rivale des Deutsche-Telekom-Ablegers T-Mobile US nun mit einer größeren Steigerung der Nettozugänge bei den Telefonvertragskunden, auch beim bereinigten Gewinn je Aktie dürfte mehr herausspringen als bisher avisiert, hieß es am Montag vom Konzern aus New York.

    So sollte pro Aktienanteil ein bereinigter Gewinn von 5,04 bis 5,06 Dollar übrig bleiben und damit 7 bis 7,5 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Zuletzt lag die eingeplante Steigerung bei 6 bis 7 Prozent. Auch der Finanzmittelzufluss wird wohl besser ausfallen. Die Aktie verlor im frühen US-Handel zwei Prozent.

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    Derzeit sind Investoren von US-Telekommunikationswerten nervös, weil sich die Anzeichen für einen verstärkten Einstieg von Elon Musks SpaceX in das Geschäft verdichten. Zuletzt hatte der Starlink-Anbieter ein Paket von Frequenzrechten erworben, nun gibt es Berichte unter anderem der Nachrichtenagentur Bloomberg über Verhandlungen zur Übernahme von Sendemast-Standorten. Kostete eine Verizon-Aktie Mitte September noch bis zu fast 52 Dollar, notiert sie aktuell bei um die 45 Dollar spürbar tiefer. T-Mobile-US-Aktien sind derzeit so wenig wert wie vor rund drei Jahren.

    Im dritten Quartal steigerte Verizon den Umsatz um 1,5 Prozent auf 34,3 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn unterm Strich kletterte um 5,2 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar; der bereinigte Überschuss je Aktie (EPS) stieg um gut 8 Prozent auf 1,31 Dollar. Das war etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

    Verizon verbuchte zudem im Mobilfunk einen Vertragskundenzuwachs um 406.000 Stück, das beste Abschneiden in einem dritten Quartal seit fünf Jahren. Experten hatten nur mit etwa der Hälfte gerechnet. Im Gesamtjahr dürften nun nach Abzug von Kündigungen 1,1 bis 1,2 Millionen Telefonverträge hinzukommen.

    Das Wachstum von Verizon war in den letzten Jahren ins Stocken geraten. Das Unternehmen verlor Marktanteile im Mobilfunkgeschäft an Konkurrenten wie T-Mobile US. Mit einer Vereinfachung des Angebots und einer stärkeren Kundenorientierung wie etwa einem neuen Treueprogramm will der seit einem Jahr amtierende Konzernchef Dan Schulman das Ruder herumreißen./men/nas/mis/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 39,13 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +68,82 %/+275,15 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursdruck durch T-Mobile US und mögliche Konkurrenz durch SpaceX/Starlink. Einer befürchteten Annäherung an 20 Euro steht die Einschätzung gegenüber, die Telekom sei um 25 Euro unterbewertet. Diskutiert werden hohe Schulden, starke freie Cashflows sowie Aktienrückkäufe statt Schuldenabbau. Im Fokus stehen zudem die Q3-Zahlen, leicht gesenkte Analystenschätzungen und Pläne für eine europäische Satelliteninfrastruktur.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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