AfD-Spitze will E-Mail-Leak 'lückenlos aufklären'

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD-Spitze hat nach der Veröffentlichung gehackter interner E-Mails über Konsequenzen beraten. Es solle lückenlos aufgeklärt werden, wie es dazu kommen konnte, teilte ein Sprecher von Parteichefin Alice Weidel auf Nachfrage nach Beratungen des AfD-Bundesvorstands mit.

Ein Sprecher der Bundespartei führte aus, dass in der Sitzung keine konkreten Beschlüsse gefasst worden seien. Es sei um die Ursachen und möglichen Urheber des Angriffs gegangen und darum, wie solche Vorfälle künftig verhindert werden könnten. Aktuell sieht die Partei demnach keine Sicherheitslücken oder Schwachstellen, die für weitere Hackerangriffe ausgenutzt werden könnten. Der Sprecher bezeichnete den Hack als "Daten-Raub" und "gezielten Angriff auf eine demokratische politische Partei".