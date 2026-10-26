Aktien mit extremer Performance im DAX am 26.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang und mögliche weitere Verluste. Charttechnisch werden 117 und danach 100 Euro als Unterstützungen genannt; deutlich tiefere Ziele stoßen auf Widerspruch. Einige sehen wegen möglicher Markterholung überproportionales Aufwärtspotenzial, andere halten Nachkäufe angesichts eines möglichen KI-Blaseneinbruchs für zu riskant. Als Gegenargument werden volle Auftragsbücher und die Nachfrage nach Gasturbinen angeführt.