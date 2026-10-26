🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 26.10.2026

    Top & Flop

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 26.10.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!
    Long
    26,06€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30,54€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 13,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,98 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang und mögliche weitere Verluste. Charttechnisch werden 117 und danach 100 Euro als Unterstützungen genannt; deutlich tiefere Ziele stoßen auf Widerspruch. Einige sehen wegen möglicher Markterholung überproportionales Aufwärtspotenzial, andere halten Nachkäufe angesichts eines möglichen KI-Blaseneinbruchs für zu riskant. Als Gegenargument werden volle Auftragsbücher und die Nachfrage nach Gasturbinen angeführt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,93 %
    Platz 2
    Performance 1M: -12,27 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,93 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang nach dem vorherigen steilen Anstieg. Einige halten den Abverkauf für übertrieben und sehen nach dem Rücksetzer, auch mit Blick auf den Nvidia-Deal, eine Einstiegschance; andere warnen vor einer geplatzten Hype-Blase und erwarten Kurse um 40 Euro oder darunter. Zudem wird über eine mögliche Erholung spekuliert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Hochtief
    Tagesperformance: +3,48 %
    Platz 3
    Performance 1M: -7,67 %
    Chart Hochtief
    ISIN: DE0006070006
    WKN: 607000
    Die Hochtief Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,48 %.

    Commerzbank
    Tagesperformance: +2,67 %
    Platz 4
    Performance 1M: -11,78 %
    Chart Commerzbank
    ISIN: DE000CBK1001
    WKN: CBK100
    Die Commerzbank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,67 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,45 %
    Platz 5
    Performance 1M: +4,20 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Rheinmetalls hohe Erwartungen vor dem anstehenden Quartalsbericht: Safrans enttäuschende Reaktion trotz Wachstum schürt mögliche Sorgen, zugleich hoffen Anleger auf positive Zahlen. Gut gefüllte Auftragsbücher und neue Aufträge stützen die Perspektive; Verzögerungen beim Skyranger und Unsicherheit über langfristiges Wachstum und Bewertung bleiben Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Daimler Truck Holding
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 6
    Performance 1M: -4,44 %
    Chart Daimler Truck Holding
    ISIN: DE000DTR0CK8
    WKN: DTR0CK
    Die Daimler Truck Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 7
    Performance 1M: -10,89 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche weitere Kursrückgänge der Deutsche-Bank-Aktie auf etwa 24 bis 25 Euro und mögliche Wiedereinstiege in diesem Bereich. Anleger diskutieren, ob der aktuelle Kurs angesichts globaler Risiken attraktiv ist, sowie die Bedeutung des eigenen Einstiegskurses. Daneben stehen die schwache Wertentwicklung und sehr unterschiedliche Erwartungen an die langfristige Kursentwicklung im Raum.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    DHL Group
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 8
    Performance 1M: +2,53 %
    Chart DHL Group
    ISIN: DE0005552004
    WKN: 555200
    Die DHL Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

    zurückvorwärts

    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 19,75% PUT: 80,25%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -60,49 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 26.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     