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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um mögliche Wachstumstreiber für OHB: Europas geplante Satellitenkommunikation, die Beteiligung an MediaMobil, höhere Ariane-6-Produktion und ein möglicher Mondstationsauftrag. Charttechnisch sehen manche ein Ausbruchspotenzial, erwarten dafür aber konkrete Auftragsmeldungen. Einzelne Anleger äußern sehr optimistische Kursziele.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: +7,79 %
    Platz 2
    Performance 1M: +13,44 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,79 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach den Quartalszahlen und die Frage, ob die Reaktion überzogen ist. Diskutiert werden die konkretisierte Umsatzprognose 2027 am unteren Ende der Spanne wegen schwächerer Lizenz- und Beratungserlöse sowie das starke Umsatzwachstum und die auf rund 37 Prozent angehobene EBIT-Margenprognose 2026. Einige sehen Kurse unter 90 Euro als Kaufchance und verweisen auf hohe Liquidität sowie mögliche Sonderdividenden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ATOSS Software eingestellt.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +5,72 %
    Platz 3
    Performance 1M: -24,34 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,72 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der SUSS-Aktie trotz Rekordauftragseingang und hohem Auftragsbestand. Diskutiert wird, ob Lieferengpässe Umsätze und Gewinne nur verzögern oder dauerhaft belasten. Einige sehen bei etwa 55 Euro eine Kaufchance und verweisen auf Wachstum sowie eine moderate Bewertung; andere bleiben wegen des intakten Abwärtstrends und fehlender Bodenbildung vorsichtig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +5,21 %
    Platz 4
    Performance 1M: -4,54 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,21 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +4,66 %
    Platz 5
    Performance 1M: -20,15 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,66 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,84 %
    Platz 6
    Performance 1M: -12,27 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,84 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang nach dem vorherigen steilen Anstieg. Einige halten den Abverkauf für übertrieben und sehen nach dem Rücksetzer, auch mit Blick auf den Nvidia-Deal, eine Einstiegschance; andere warnen vor einer geplatzten Hype-Blase und erwarten Kurse um 40 Euro oder darunter. Zudem wird über eine mögliche Erholung spekuliert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +3,81 %
    Platz 7
    Performance 1M: -5,45 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,81 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +3,45 %
    Platz 8
    Performance 1M: -16,76 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Rückgang unter 30 Euro nach dem Kurssprung und die Frage, ob die Aktie mittelfristig wieder 40 Euro erreichen kann. Skeptiker verweisen auf Leerverkäufe, einen schwachen Q4-/2027-Ausblick und ein hohes KGV. Zuversichtliche Stimmen betonen Aufträge, die 2026er Guidance und größere Optoelektronik-Auslieferungen 2027; Zulieferungen gelten als Unsicherheitsfaktor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +3,10 %
    Platz 9
    Performance 1M: +24,78 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,10 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen und die Frage, ob ARR und Enterprise-Geschäft wachsen, TeamViewer ONE an Bedeutung gewinnt und die 2026-Prognose bestätigt oder angehoben wird. Die Erwartungen reichen von schwachem Wachstum bis zu einer möglichen Erholung; besonders Margen, Gewinn und Cashflow gelten als wichtig. Diskutiert werden außerdem die niedrige Bewertung, der Kursanstieg Richtung 8 Euro und mögliche Short-Eindeckungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +3,06 %
    Platz 10
    Performance 1M: -15,99 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,06 %.

    Verbio
    Tagesperformance: +2,77 %
    Platz 11
    Performance 1M: -3,61 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,77 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um hohe Ölpreise über 100 Dollar und mögliche starke Verbio-Quartale, da Kunden im Raffineriegeschäft hohe Margen erzielen und Bio-LNG sowie Biokraftstoffe attraktiver werden könnten. Zugleich werden schwache Ethanolpreise (minus 16 % binnen vier Wochen) und unterschiedliche Preisindikatoren diskutiert. Langfristige Chancen sieht man bei SAF und biogenem CO₂; eine mögliche Nutzung durch ein Projekt in Schwedt ist jedoch ungewiss und könnte erst später relevant werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 12
    Performance 1M: -15,30 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 13
    Performance 1M: +9,86 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

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