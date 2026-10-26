Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +7,79 %
Performance 1M: +13,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,72 %
Performance 1M: -24,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,21 %
Performance 1M: -4,54 %
Tagesperformance: +4,66 %
Performance 1M: -20,15 %
Tagesperformance: +3,84 %
Performance 1M: -12,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,81 %
Performance 1M: -5,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Performance 1M: -16,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,10 %
Performance 1M: +24,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,06 %
Performance 1M: -15,99 %
Tagesperformance: +2,77 %
Performance 1M: -3,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,54 %
Performance 1M: -15,30 %
Tagesperformance: +2,16 %
Performance 1M: +9,86 %