Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 26.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,03 %
Performance 1M: -14,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,04 %
Performance 1M: -12,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,01 %
Performance 1M: -5,64 %
Tagesperformance: -2,99 %
Performance 1M: -12,35 %
Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: -10,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,57 %
Performance 1M: +4,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,53 %
Performance 1M: +12,96 %
Tagesperformance: +2,41 %
Performance 1M: -10,63 %
Tagesperformance: +2,31 %
Performance 1M: -9,58 %
Tagesperformance: -2,22 %
Performance 1M: +22,93 %
Tagesperformance: +2,21 %
Performance 1M: +2,53 %
Tagesperformance: +2,16 %
Performance 1M: -6,47 %
Tagesperformance: +2,09 %
Performance 1M: -6,71 %
Tagesperformance: +2,05 %
Performance 1M: -12,55 %
Tagesperformance: +2,01 %
Performance 1M: -13,48 %