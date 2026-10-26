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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 26.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 26.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,74 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nokias Kursrückgang, der teils mit schwachen Quartalszahlen und teils mit der Schwäche von KI-Aktien erklärt wird. Kurzfristig könnten Ergebnisse großer US-Techkonzerne die Erholung beeinflussen. Analystenurteile reichen von JPMorgans „Overweight“ mit 18 Euro Kursziel bis zu Inderes’ Hochstufung von „Sell“ auf „Reduce“. Bei AI-RAN gelten Feldtests und spätere Aufträge als entscheidend; diskutiert werden zusätzliche KI-Erlöse über Edge-Server, aber auch Stromkosten, Investitionen und Ericssons effizientere ASICs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nokia eingestellt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +5,03 %
    Platz 2
    Performance 1M: -14,63 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,03 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang und mögliche weitere Verluste. Charttechnisch werden 117 und danach 100 Euro als Unterstützungen genannt; deutlich tiefere Ziele stoßen auf Widerspruch. Einige sehen wegen möglicher Markterholung überproportionales Aufwärtspotenzial, andere halten Nachkäufe angesichts eines möglichen KI-Blaseneinbruchs für zu riskant. Als Gegenargument werden volle Auftragsbücher und die Nachfrage nach Gasturbinen angeführt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +4,04 %
    Platz 3
    Performance 1M: -12,27 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,04 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang nach dem vorherigen steilen Anstieg. Einige halten den Abverkauf für übertrieben und sehen nach dem Rücksetzer, auch mit Blick auf den Nvidia-Deal, eine Einstiegschance; andere warnen vor einer geplatzten Hype-Blase und erwarten Kurse um 40 Euro oder darunter. Zudem wird über eine mögliche Erholung spekuliert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Hermes International
    Tagesperformance: +3,01 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,64 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,01 %.

    Banco Santander
    Tagesperformance: -2,99 %
    Platz 5
    Performance 1M: -12,35 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,99 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 6
    Performance 1M: -10,89 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche weitere Kursrückgänge der Deutsche-Bank-Aktie auf etwa 24 bis 25 Euro und mögliche Wiedereinstiege in diesem Bereich. Anleger diskutieren, ob der aktuelle Kurs angesichts globaler Risiken attraktiv ist, sowie die Bedeutung des eigenen Einstiegskurses. Daneben stehen die schwache Wertentwicklung und sehr unterschiedliche Erwartungen an die langfristige Kursentwicklung im Raum.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 7
    Performance 1M: +4,20 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Rheinmetalls hohe Erwartungen vor dem anstehenden Quartalsbericht: Safrans enttäuschende Reaktion trotz Wachstum schürt mögliche Sorgen, zugleich hoffen Anleger auf positive Zahlen. Gut gefüllte Auftragsbücher und neue Aufträge stützen die Perspektive; Verzögerungen beim Skyranger und Unsicherheit über langfristiges Wachstum und Bewertung bleiben Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    ENI
    Tagesperformance: -2,53 %
    Platz 8
    Performance 1M: +12,96 %
    Chart ENI
    ISIN: IT0003132476
    WKN: 897791
    Die ENI Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,53 %.

    BBVA
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 9
    Performance 1M: -10,63 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

    ING Group
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 10
    Performance 1M: -9,58 %
    Chart ING Group
    ISIN: NL0011821202
    WKN: A2ANV3
    Die ING Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 11
    Performance 1M: +22,93 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    DHL Group
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 12
    Performance 1M: +2,53 %
    Chart DHL Group
    ISIN: DE0005552004
    WKN: 555200
    Die DHL Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 13
    Performance 1M: -6,47 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

    Siemens
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 14
    Performance 1M: -6,71 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

    Intesa Sanpaolo
    Tagesperformance: +2,05 %
    Platz 15
    Performance 1M: -12,55 %
    Chart Intesa Sanpaolo
    ISIN: IT0000072618
    WKN: 850605
    Die Intesa Sanpaolo Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,05 %.

    Nordea Bank Abp
    Tagesperformance: +2,01 %
    Platz 16
    Performance 1M: -13,48 %
    Chart Nordea Bank Abp
    ISIN: FI4000297767
    WKN: A2N6F4
    Die Nordea Bank Abp Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,01 %.

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