🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nokias Kursrückgang, der teils mit schwachen Quartalszahlen und teils mit der Schwäche von KI-Aktien erklärt wird. Kurzfristig könnten Ergebnisse großer US-Techkonzerne die Erholung beeinflussen. Analystenurteile reichen von JPMorgans „Overweight“ mit 18 Euro Kursziel bis zu Inderes’ Hochstufung von „Sell“ auf „Reduce“. Bei AI-RAN gelten Feldtests und spätere Aufträge als entscheidend; diskutiert werden zusätzliche KI-Erlöse über Edge-Server, aber auch Stromkosten, Investitionen und Ericssons effizientere ASICs.