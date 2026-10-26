DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Tesla auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla angesichts einer möglichen Fusion mit SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Die Debatte über einen Zusammenschluss der beiden Elon-Musk-Konzerne werde wohl vorerst zum Haupttreiber der Aktien, denen die Spekulation über einen möglichen Aufschlag einen Boden verschaffe, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem habe der jüngste Quartalsbericht des Elektroautobauers ermutigende Fortschritte mit dem Robotaxi aufgezeigt, während die Erwartungen an den humanoiden Roboter Optimus verhalten blieben./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 09:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 09:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,11 % und einem Kurs von 353,4EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Edison Yu

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 420

Kursziel alt: 420

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 420,00 $ , was eine Steigerung von +6,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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