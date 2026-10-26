DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Tesla auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla angesichts einer möglichen Fusion mit SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Die Debatte über einen Zusammenschluss der beiden Elon-Musk-Konzerne werde wohl vorerst zum Haupttreiber der Aktien, denen die Spekulation über einen möglichen Aufschlag einen Boden verschaffe, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem habe der jüngste Quartalsbericht des Elektroautobauers ermutigende Fortschritte mit dem Robotaxi aufgezeigt, während die Erwartungen an den humanoiden Roboter Optimus verhalten blieben./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 09:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 09:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 09:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 09:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,11 % und einem Kurs von 353,4EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Edison Yu
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 420
Kursziel alt: 420
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Edison Yu
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 420
Kursziel alt: 420
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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