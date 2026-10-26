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    Viele Deutsche haben Verständnis für Jugendproteste in Frankreich

    Umfrage

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    Für Sie zusammengefasst
    • 45 Prozent zeigen Verständnis für Jugendproteste
    • Zustimmung ist bei jungen Erwachsenen besonders hoch
    • Bildung gilt als wichtigstes Anliegen junger Menschen
    Umfrage - Viele Deutsche haben Verständnis für Jugendproteste in Frankreich
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Fast die Hälfte der Deutschen zeigt Verständnis für die aktuellen Jugendproteste in Frankreich. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Nachrichtenportals "Web.de News" hervor. Demnach äußerten sich 45 Prozent der Befragten verständnisvoll, 32 Prozent hatten kein Verständnis. Weitere 23 Prozent können die Proteste teilweise nachvollziehen.

    Besonders groß ist die Zustimmung bei den 18- bis 29-Jährigen: In dieser Altersgruppe äußerten 64 Prozent Verständnis. Bei den 30- bis 39-Jährigen waren es 56 Prozent. Nach Parteipräferenz fällt die Zustimmung bei Anhängern der Linken mit 81 Prozent am höchsten aus, gefolgt von BSW (64 Prozent) und Grünen (62 Prozent). Unter den Anhängern der SPD äußerten 57 Prozent Verständnis, bei der AfD waren es 28 Prozent und bei CDU und CSU 26 Prozent. Allein bei AfD-Anhängern überwog die Ablehnung: 53 Prozent zeigten kein Verständnis für die Proteste.

    Bildungssystem wird als Hauptkritikpunkt der jungen Generation gesehen

    Als wichtigstes Anliegen junger Menschen in Deutschland sehen die Befragten Verbesserungen im Bildungssystem. 38 Prozent nannten dies als vordringliche Aufgabe der Bundesregierung. Es folgen niedrigere Lebenshaltungskosten mit 25 Prozent und bezahlbarer Wohnraum mit 23 Prozent. Nur neun Prozent halten einen Verzicht auf die Wehrpflicht für das drängendste Problem.

    Auch in Deutschland sind für kommenden Samstag Jugendproteste geplant. Eine Initiative ruft in 23 Städten zu Demonstrationen auf.

    Für die Umfrage wurden vom 22. bis 26. Oktober 2026 online 5.000 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt./lig/DP/jha






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