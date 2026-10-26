Lumentum Holdings: Kurssprung bei vervielfachtem Handelsumsatz

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Lumentum Holdings einen Gewinn von +9,18 % verbuchen.

Der Handelsumsatz bei Lumentum Holdings erreicht bereits das 18,9-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Auch die Wettbewerber Cisco Systems und Broadcom legen zu, bleiben mit ihren Kursgewinnen aber deutlich zurück. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kurssprung ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um -0,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lumentum Holdings einen Anstieg von +128,29 %.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +1,27 %. Lumentum Holdings entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Die Aktie von Lumentum Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 170,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei 57,75 %, über 10 Jahre bei 34,47 %.

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Es gibt 91 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,85 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Broadcom und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,27 %. Broadcom notiert im Plus, mit +2,90 %.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,58 % 1 Monat -11,04 % 3 Monate +9,18 % 1 Jahr +371,42 %

Stand: 26.10.2026, 17:00 Uhr

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Lumentum Holdings Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Lumentum Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Lumentum Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.