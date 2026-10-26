Aktien heute: OHB steigt zweistellig, MercadoLibre bricht ein

Der Raumfahrtkonzern OHB beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 25 Prozent an der Bremer MediaMobil Communication GmbH. Damit baut das Unternehmen seine Aktivitäten in der Satellitenkommunikation aus. Die Aktie steigt heute um 10,84 Prozent auf 227,50 Euro.

Die Aktienmärkte starten am 26.10.2026 überwiegend freundlich in die Woche. Der DAX gewinnt 1,19 Prozent, der TecDAX 1,22 Prozent und der Eurozone 50 1,01 Prozent. Der US Tech 100 steigt um 1,27 Prozent. Leicht rückläufige Ölpreise begleiten die Erholung nach den Verlusten vom Freitag. Unter den Einzelwerten fallen kräftige Gewinne bei Raumfahrt- und Technologieaktien auf. Zugleich geraten einige Titel deutlich unter Druck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursgewinn setzt den jüngsten Aufwärtstrend fort. Auf Wochensicht legt OHB um 18,23 Prozent zu, seit Jahresbeginn um 96,38 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum steht die Beteiligung an MediaMobil und die damit verbundene Stärkung der Satellitenkommunikation im Mittelpunkt.

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OHB: 227,50€ (+10,84 %)

Lumentum Holdings erholt sich kräftig

Mit einem Plus von 7,87 Prozent auf 731,65 Euro gehört Lumentum Holdings zu den starken Gewinnern. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es nicht. Der Anbieter optischer und photonischer Produkte holt damit einen Teil seiner jüngsten Verluste auf: Über einen Monat steht noch ein Minus von 11,04 Prozent. Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie dagegen 128,29 Prozent.

Lumentum Holdings: 731,65€ (+7,87 %)

ATOSS Software: Erholung trotz enttäuschtem Ausblick

Bei ATOSS Software trifft der heutige Kursanstieg auf eine weiterhin positive Einschätzung von Berenberg. Die Privatbank belässt die Einstufung auf „Buy“. Zugleich verweist sie auf die Enttäuschung der Anleger über die Zahlen zum dritten Quartal und den Umsatzausblick. Die Aktie gewinnt 6,54 Prozent auf 93,65 Euro.

Im Forum von wallstreetONLINE überwiegt Zuversicht. Diskutiert werden die jüngste Erholung, die Attraktivität niedrigerer Kurse und die Hoffnung auf eine Sonderdividende. Dabei handelt es sich um Erwartungen der Diskussionsteilnehmer. Auf Monatssicht steigt die Aktie um 13,44 Prozent, seit Jahresbeginn bleibt ein Minus von 17,43 Prozent.

ATOSS Software: 93,65€ (+6,54 %)

Synopsys legt ohne neue Unternehmensmeldung zu

Der Chipdesign-Softwareanbieter Synopsys gewinnt 6,04 Prozent auf 408,50 Euro. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Während die Aktie auf Wochensicht noch 1,40 Prozent verliert, steht über einen Monat ein Plus von 8,01 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie mit minus 0,35 Prozent nahezu unverändert.

Synopsys: 408,50€ (+6,04 %)

Tesla: Fusionsfantasie trifft auf Skepsis

Die Debatte über einen möglichen Zusammenschluss von Tesla und SpaceX begleitet den Kursanstieg des Elektroautobauers. Deutsche Bank Research hält angesichts dieser Möglichkeit an der Einstufung „Buy“ fest. Eine Fusion ist damit nicht bestätigt. Tesla steigt um 6,04 Prozent auf 352,35 Euro und gewinnt auf Wochensicht 11,59 Prozent.

Die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum bleibt dennoch überwiegend skeptisch. Teilnehmer bezweifeln die Wachstumsperspektiven und kritisieren die Bewertung. Zugleich sehen sie in der Fusionsfantasie ein Risiko für Positionen, die auf fallende Kurse setzen. Auch die Qualität des Cashflows und längere Zahlungsfristen gegenüber Lieferanten werden kritisch diskutiert.

Tesla: 352,35€ (+6,04 %)

Nokia: KI-Dynamik und höhere Analystenbewertung

Goldman Sachs hebt das Kursziel für Nokia von 8,50 auf 8,80 Euro an und hält an der Einstufung „Neutral“ fest. Die Bank sieht eine hohe Dynamik im KI-Geschäft, verweist aber auch auf etwas schwache Quartalsaufträge. Die Nokia-Aktie steigt um 5,99 Prozent auf 7,7710 Euro. Nach dem heutigen Anstieg verbleibt auf Monatssicht ein Verlust von 15,07 Prozent.

In der Forendiskussion stehen sich unterschiedliche Einschätzungen zur Technologieposition gegenüber. Optimistische Stimmen betonen softwaregesteuerte Automatisierung und intelligente Netze. Skeptische Teilnehmer bezweifeln einen besonderen Vorsprung gegenüber Ericsson und Huawei beim Einsatz künstlicher Intelligenz.

Nokia: 7,7710€ (+5,99 %)

Arm Holdings holt einen Teil der Verluste auf

Nach deutlichen Verlusten auf Monatssicht erholt sich Arm Holdings um 5,54 Prozent auf 198,20 Euro. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist nicht erkennbar. Über einen Monat verliert der Anbieter von Prozessorarchitekturen weiterhin 27,36 Prozent. Dem steht seit Jahresbeginn ein Gewinn von 112,07 Prozent gegenüber.

Arm Holdings: 198,20€ (+5,54 %)

SUESS MicroTec steigt nach scharfer Korrektur

Die jüngste Korrektur prägt bei SUESS MicroTec weiter das Bild. Zwar steigt die Aktie heute um 5,52 Prozent auf 52,20 Euro. Auf Wochensicht bleibt jedoch ein Minus von 5,82 Prozent, über einen Monat beträgt der Rückgang 23,46 Prozent. Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser des Anstiegs gibt es nicht. Der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie liegt seit Jahresbeginn noch 33,67 Prozent im Plus.

SUESS MicroTec: 52,20€ (+5,52 %)

PVA TePla dreht auf Wochensicht ins Plus

PVA TePla verteuert sich um 5,49 Prozent auf 29,57 Euro. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Der Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen erreicht damit auf Wochensicht ein Plus von 0,76 Prozent. Über einen Monat verliert die Aktie noch 4,54 Prozent, seit Jahresbeginn gewinnt sie 27,79 Prozent.

PVA TePla: 29,57€ (+5,49 %)

Siemens Energy: Erholung mit Vorbehalten

Wie stark Siemens Energy von einer allgemeinen Markterholung profitieren kann, beschäftigt die Teilnehmer im wallstreetONLINE-Forum. Ein Teil erwartet überproportionale Bewegungen in beide Richtungen. Andere warnen vor Risiken einer möglichen KI-Blase. Auch der Nutzen charttechnischer Methoden ist umstritten.

Die Aktie des Energietechnikkonzerns gewinnt heute 4,82 Prozent auf 123,81 Euro. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es nicht. Trotz des Anstiegs beträgt der Wochenverlust 6,48 Prozent, auf Monatssicht liegt das Minus bei 13,67 Prozent.

Siemens Energy: 123,81€ (+4,82 %)

MercadoLibre leidet unter politischem Wahlschock

Die Präsidentschaftswahl in Brasilien belastet MercadoLibre zum Wochenauftakt. Der lateinamerikanische E-Commerce- und Fintech-Konzern verliert 9,65 Prozent auf 1.460,00 Euro. Damit weitet sich das Minus auf Wochensicht auf 11,59 Prozent aus. Seit Jahresbeginn sinkt die Aktie um 15,71 Prozent.

Auch im wallstreetONLINE-Forum wird die politische Entwicklung als Erklärung für den Kursrutsch herangezogen. Ein Beitrag verweist auf den überraschenden Wahlsieg von Luiz Inácio Lula da Silva gegen Flávio Bolsonaro und zieht Parallelen zu Kursverlusten anderer in Brasilien tätiger Unternehmen.

MercadoLibre: 1.460,00€ (-9,65 %)

Banco Santander setzt den Rückgang fort

Entgegen dem freundlichen Marktumfeld fällt Banco Santander um 3,36 Prozent auf 11,114 Euro. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist nicht erkennbar. Der Rückgang setzt die jüngste Schwäche der international tätigen Bank fort: Auf Wochensicht verliert sie 6,84 Prozent, auf Monatssicht 12,35 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Gewinn von 9,77 Prozent.

Banco Santander: 11,114€ (-3,36 %)

PayPal: Nervöse Stimmung vor dem nächsten Handelstag

Nervosität prägt die Diskussion zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum. Für den folgenden Handelstag erwarten Teilnehmer starke Schwankungen und teilweise weitere Verluste. Daneben stehen Hinweise auf frühere Gewinnüberraschungen und eine Debatte über die Neuausrichtung des Unternehmens sowie mögliche Folgen des Personalabbaus.

Die Aktie des Zahlungsdienstleisters verliert heute 3,26 Prozent auf 49,14 Euro. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es nicht. Auf Monatssicht bleibt ein Plus von 2,71 Prozent, seit Jahresbeginn liegt PayPal 1,27 Prozent im Minus.

PayPal: 49,14€ (-3,26 %)

EssilorLuxottica gibt nach jüngster Erholung nach

Nach kräftigen Zuwächsen in den vergangenen Wochen gibt EssilorLuxottica heute 3,22 Prozent auf 175,30 Euro nach. Ein konkreter Auslöser ist nicht erkennbar. Der Brillen- und Augenoptikkonzern gewinnt auf Wochensicht weiterhin 14,32 Prozent und über einen Monat 21,98 Prozent. Die Erholung gleicht den Jahresverlust bislang nicht aus: Seit Jahresbeginn steht ein Minus von 34,97 Prozent.

EssilorLuxottica: 175,30€ (-3,22 %)

Netflix bleibt unter Druck

Bei Netflix hält die Kursschwäche an. Der Streaminganbieter verliert 3,10 Prozent auf 56,97 Euro. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor. Auf Wochensicht beträgt der Rückgang 8,48 Prozent, über einen Monat 7,03 Prozent. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf 27,05 Prozent.

Netflix: 56,97€ (-3,10 %)

Fazit

Die Kursbewegungen zeigen ein geteiltes Bild: OHB verbindet den kräftigen Anstieg mit einer Beteiligungsnachricht, MercadoLibre belastet die politische Entwicklung in Brasilien. Bei mehreren Technologiewerten stehen den heutigen Gewinnen weiterhin deutliche Verluste auf Monatssicht gegenüber.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.