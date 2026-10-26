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    Tesla-Renaissance nimmt wegen SpaceX-Fantasie weiter Formen an

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla-Aktien steigen wegen möglicher SpaceX-Fusion
    • Barclays stuft Tesla hoch, Kurs gewinnt ein Drittel
    • Robotaxi-Fortschritte stärken Teslas Kerngeschäft
    AKTIE IM FOKUS - Tesla-Renaissance nimmt wegen SpaceX-Fantasie weiter Formen an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla sind seit dem Spätsommer bei Anlegern begehrt wie lange nicht. Mit der Fantasie für eine mögliche Fusion mit dem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX hat in den vergangenen Wochen bei dem Elektroautobauer eine Rally begonnen, deren Geschwindigkeit Anleger aus den vergangenen sechs Jahren zumeist gewohnt waren - bis zum Rekordhoch, das im vergangenen Dezember bei fast 500 US-Dollar gelegen hatte.

    In diesem Jahr hatte Tesla bei Anlegern lange Zeit einen schweren Stand, weil es an neuer Fantasie mangelte. Ende Juli war der Kurs noch knapp unter 300 Dollar auf dem tiefsten Stand seit fast einem Jahr angekommen. Am Montag aber sorgte ein mehr als sechsprozentiger Anstieg in einem starken Gesamtmarkt dafür, dass die Aktien ihre Erholung seither auf ein Drittel Plus ausgeweitet haben.

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    Als Treiber fungierte zu Wochenbeginn, dass die britische Investmentbank Barclays ihr Votum wegen der SpaceX-Idee auf "Overweight" hochgestuft hat. Entsprechend dieser Einstufung rechnen die Analysten damit, dass sich die Aktien in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zu den anderen Titeln im beobachteten Sektor überdurchschnittlich entwickeln werden. Die SpaceX-Idee wurde außerdem von Deutsche Bank Research als vorerst maßgeblich bewertet.

    Der Barclays-Analyst Dan Levy bezeichnete einen Zusammenschluss der beiden von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Unternehmen als Gesprächsthema Nummer Eins, nachdem die Überlegung in den Telefonkonferenzen nach den Quartalsberichten klar bestätigt wurde. Wegen der höheren Machtverhältnisse Musks bei SpaceX hat sich bereits die Erwartung verfestigt, dass der Weltraum- und KI-Konzern für Tesla bieten würde.

    Levy geht davon aus, dass für eine Fusion ein deutlicher Bewertungsaufschlag notwendig werden würde. Ähnlich sieht es Edison Yu von der Deutschen Bank, der am Montag betonte, dass allein schon die Spekulation über eine Fusion den Tesla-Aktien einen Boden verschafft haben sollte. Die Tesla-Aktien seien jetzt eine Wette darauf, welche Prämie notwendig werde, um von den Tesla-Aktionären die Zustimmung zu erkaufen und rechtliche Risiken zu mildern.

    Beide Experten erwähnten aber auch im Kerngeschäft des Elektroautobauers Hoffnung gebende Aspekte. Mit dem jüngsten Quartalsbericht von Tesla seien auch ermutigende Fortschritte mit dem Robotaxi aufgezeigt worden, hieß es vom Deutsche-Bank-Fachmann Yu. Die Erwartungen an den humanoiden Roboter Optimus seien außerdem immer noch verhalten, in dieser Hinsicht gebe es aber noch viel zu tun, ergänzte der Experte./tih/la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 29.314 auf Ariva Indikation (26. Oktober 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +68,82 %/+275,15 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Bewertung, sinkende Margen und die Wettbewerbsfähigkeit. Diskutiert werden eine um Einmaleffekte bereinigte operative Q3-Marge von rund 1 % sowie Bewertungsschätzungen von 50 bis 75 Mrd. US-Dollar. Zudem stehen Reichweite, Ladeleistung und Assistenzsysteme im Vergleich zu BMW und Rivian sowie Zweifel am wirtschaftlichen Potenzial von FSD und Robotern im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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