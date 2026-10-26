UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor Zahlen zum dritten Quartal von 318 auf 348 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er liege mit seinen Schätzungen für die Profitabilität des Handels- und Technologiekonzerns über der Markterwartung, schrieb Stephen Ju in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Einwand, seine Margenprognose sei zu hoch, sei klar und einfach: Die Gesamtheit aller Rechenprozesse, Anwendungen und Infrastrukturressourcen, die für den Einsatz von KI benötigt werde, weise relativ geringe Margen auf. Der Experte gebe darauf eine ebenso klare wie einfache Antwort: Amazon könne seine Einnahmen nicht schnell genug ausgeben./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 02:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 222,4EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 17:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 348

Kursziel alt: 318

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 348,00 $ , was eine Steigerung von +39,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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