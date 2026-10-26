UBS stuft Biontech auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Biontech anlässlich eines Fachkongresses auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Die vorgestellten Daten zu einer klinisch getesteten Kombination aus einem bispezifischen Antikörper und einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat bei Lungenkrebs seien beeindruckend, schrieb David Dai in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Diese Kombination zeige bei sogenannten soliden Tumoren eine beeindruckende Wirksamkeit bei gleichzeitig einwandfreiem Sicherheitsprofil./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 78,05EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 135,00 $ , was eine Steigerung von +54,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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