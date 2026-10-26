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    VW prüft radikalen Schritt – droht Rivian jetzt ein Milliarden-Rückschlag?

    China rückt in den Fokus

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    Volkswagen prüft einen überraschenden Kurswechsel bei seiner Softwarestrategie. Das könnte Folgen für die milliardenschwere Partnerschaft mit Rivian haben.

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    China rückt in den Fokus - VW prüft radikalen Schritt – droht Rivian jetzt ein Milliarden-Rückschlag?
    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Volkswagen könnte seine Softwarestrategie in Europa grundlegend ändern. Statt auf die gemeinsam mit dem US-Elektroautobauer Rivian entwickelte Technologie zu setzen, prüft der Konzern offenbar eine Lösung aus China. Das könnte weitreichende Folgen für die Zusammenarbeit mit dem US-Partner haben.

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    China-Technologie für europäische Modelle

    Wie das Manager Magazin am Montag unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, könnte Volkswagen seine sogenannte "China Electronic Architecture" künftig auch in Europa einsetzen. Die Softwarearchitektur entstand in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Elektroautohersteller Xpeng und kommt bislang bei Modellen für den chinesischen Markt zum Einsatz.

    Die Technologie könnte dem Bericht zufolge zur Grundlage für künftige Fahrzeuge der Kernmarken Volkswagen, Skoda und Cupra werden. Insgesamt würde sie rund drei Viertel der nächsten Modellgenerationen dieser Marken abdecken. Die Hersteller bauen ihr Angebot an Elektroautos in Europa zunehmend aus.

    Thomas Schäfer, Chef der Kernmarkengruppe, soll den Vorschlag am Dienstag dem Management vorstellen, offiziell bestätigt ist das aber nicht.

    Milliardenprojekt mit Rivian gerät unter Druck

    Bislang verfolgt Volkswagen eine getrennte Strategie für seine wichtigsten Absatzmärkte. Für China nutzt der Konzern die gemeinsam mit Xpeng entwickelte Architektur. Für die westlichen Märkte arbeitet Volkswagen dagegen mit Rivian an einer eigenen Softwareplattform.

    Die Partnerschaft mit dem US-Unternehmen umfasst Investitionen von insgesamt 5,8 Milliarden US-Dollar. Sie bildet einen zentralen Bestandteil der Softwarestrategie von Konzernchef Oliver Blume.

    Sollte Volkswagen künftig auch in Europa verstärkt auf die chinesische Technologie setzen, könnte das die Rolle von Rivian als Softwarepartner deutlich schmälern. Ob und in welchem Umfang der Konzern seine bisherige Strategie tatsächlich ändert, ist bislang allerdings offen.

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    Volkswagen kämpft mit Softwareproblemen

    Volkswagen hat seit Jahren Schwierigkeiten, bei der Fahrzeugsoftware mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Das komplexe Markenportfolio erschwert es dem Konzern, Technologien effizient über verschiedene Fahrzeugmodelle hinweg einzusetzen.

    Das betrifft auch die konzerneigene Softwaretochter Cariad. Neben den Volumenmarken muss Volkswagen auch die Anforderungen von Premiummarken wie Audi und Porsche berücksichtigen.

    Eine einheitliche Softwarearchitektur für mehr Modelle könnte die Entwicklung vereinfachen. Der mögliche Kurswechsel würde zugleich zeigen, wie stark Volkswagen unter Druck steht, seine Softwareentwicklung effizienter und wettbewerbsfähiger aufzustellen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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