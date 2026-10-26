Spektakuläres EuGH-Urteil: Banken müssen Geld nach Phishing-Betrug erstatten

Eine Entscheidung aus Luxemburg (Az. C-70/25) sorgt für eine grundlegende Kehrtwende im Banken- und Verbraucherrecht. Bisher sah die Praxis für Geschädigte meist düster aus: Wer durch Cyberkriminalität, gefälschte Webseiten oder Kreditkartenbetrug Geld verlor, musste oft monatelang um eine Entschädigung kämpfen und seine Ansprüche aktiv durchsetzen. Damit ist nun Schluss.

Sofortige Gutschrift statt langer Auseinandersetzung

Der EuGH stellt klar: Sobald Kontoinhaber einen unautorisierten Zahlungsvorgang bei ihrer Bank melden, ist das Institut verpflichtet, den Betrag innerhalb von 24 Stunden (einem Geschäftstag) auf dem Konto wieder gutzuschreiben.

Die bisherige Beweislast wird damit gedreht. Nicht mehr der Kunde muss nachweisen, dass er fehlerfrei gehandelt hat, sondern die Bank steht in der Pflicht, das Geld erst einmal zurückzuzahlen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn das Geldinstitut einen begründeten Betrugsverdacht gegen den eigenen Kunden hegt – etwa bei vorgetäuschten Raubzügen. In einem solchen Fall muss die Bank den Sachverhalt jedoch umgehend der zuständigen Finanzaufsicht vorlegen.

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Veranlasst wurde das EuGH-Verfahren durch die Klage einer Bankkundin aus Polen. Beim Versuch, eine Ware auf einem Online-Marktplatz zu veräußern, geriet sie an Betrüger. Über einen präparierten Link gelangte sie auf eine gefälschte Login-Seite ihrer Bank. Die Straftäter nutzten die abgefangenen Zugangsdaten und buchten 700 Euro ab. Die Bank weigerte sich zunächst strikt, den Schaden zu übernehmen, woraufhin der Fall beim Europäischen Gerichtshof landete.

Wann Banken Schadenersatz fordern können

Nach der Rückabwicklung hat das Kreditinstitut zwar weiterhin die Möglichkeit, Geld vom Kunden zurückzufordern. Dafür muss die Bank dem Kunden jedoch nachweisen, dass dieser vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Kann die genaue Ursache oder der genaue Tathergang nicht aufgeklärt werden, verbleibt die Gutschrift beim Kunden.

Rückwirkende Ansprüche für alte Fälle prüfen

Besonders bedeutsam für die Praxis: Die EuGH-Entscheidung entfaltet nach unserem Verständnis auch Strahlkraft für zurückliegende Betrugsfälle. Wer in den vergangenen Jahren Opfer von unberechtigten Abbuchungen wurde und von seiner Bank abgewiesen wurde, kann den Betrag unter Verweis auf das neue Urteil nachträglich einfordern.

Sollte sich die Bank bei der Rückzahlung querstellen oder nachträglich Schadenersatz verlangen, empfiehlt sich die Einschaltung juristischer Hilfe, beispielsweise über die Interessengemeinschaft Widerruf.